Как начать рисовать в нейросети

Пошаговая инструкция для новичков.

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Искусственный интеллект может стать художнику таким же инструментом, как кисточки, масло и холст. AI-художник генерирует картинки по текстовому запросу (промту) и в течение нескольких секунд понимает, как в реальности выглядят его самые смелые задумки. Такой способ подходит для проверки авторских теорий: не надо марать полотна или часами сидеть в Photoshop. Генерация картинок поможет и для быстрого дизайнерского сопровождения проекта по учёбе или работе. Как создать рабочий промт и адаптировать его под нейросеть — рассказывает AI-художница Катерина Слободчикова.

Катерина Слободчикова Рисует в нейросетях с 2022 года

Кому подойдёт рисование в нейросетях

Я бы сказала, что особенно — тем, кто не умеет рисовать: ни на полотнах, ни в Photoshop. Создание иллюстраций искусственным интеллектом — хорошая альтернатива стокам, где нужно платить за право использовать картинку и тратить время на поиск конкретного изображения.

«Я занимаюсь копирайтингом в рекламном агентстве, иногда мне нужны картинки для презентации идей клиентам. Если задача несложная, а дизайнеры заняты, я обращаюсь к нейросетям. У меня нет специальных навыков рисования, я могу только поправить тени или немного «починить» форму предмета в Photoshop — и этого достаточно, чтобы получать хороший результат вместе с ИИ»

Для каких задач подходит рисование с помощью ИИ:

Сделать иллюстрацию для учебного задания или своего проекта.

Собрать мудборд или посмотреть на референсы того, что пока получается сформулировать только на словах.

Проиллюстрировать презентации для партнёров, оформить визуал для деловых предложений.

Когда постоянно нужны оригинальные картинки, но на них нет большого бюджета.

Какую нейросеть выбрать для начала

Для новичков есть бесплатные и простые в использовании «сетки», куда можно зайти без больших финансовых вложений:

«Шедеврум» от «Яндекса» — можно использовать бесплатно через приложение: его нужно скачать, а затем войти через Яндекс ID.

Kandinsky от «Сбера» — бесплатная нейросеть, доступна через браузер после регистрации по почте.

DALL-E от OpenAI — платная подписка от $20⁣ в месяц. Есть бесплатный период на 50 промтов.

Midjourney — платная подписка от $10⁣ в месяц. Есть бесплатный период на 25 промтов.

Для работы с каждой нейросетью достаточно прочитать инструкцию к ней или посмотреть обучающий урок на YouTube (например, такой — для Midjourney или такой — для Kandinsky). Но и это не обязательно. Работа с нейросетями — скорее диалог, в котором вы текстом задаёте параметры изображения, а в ответ получаете вариант картинки. После пары попыток приходит понимание, как это работает, а дальше остаётся только набивать руку.

Для генерации картинок устройству нужно справляться сразу со множеством открытых вкладок и не перегревается при работе с изображениями. Такому запросу соответствуют ноутбуки MSI Modern 14 с мощным процессором Intel Core до i7 13-го поколения. Он достаточно компактный и мобильный (1,4 килограмма), чтобы ходить с ним не только по офису или из комнаты в комнату, но и носить с собой в кафе или коворкинг.

О чём помнить, когда пишете промт

Самая важная часть работы AI-художника — написание правильного промта, то есть запроса для нейросети. Создавать сложные композиции с проработанным задним планом сразу будет сложно: они требуют детальных описаний и точных формулировок. Сперва стоит потренироваться на простых задачах — например, сгенерировать котика, который сидит в погребе.

Промт нужно писать последовательно, через запятую.

В начало запроса ставьте описание главных объектов вашей будущей иллюстрации. Например: a cat in a bodega .

. Задавать общий стиль изображения следует уже после — иначе ИИ запутается и хуже прорисует центральные объекты. Например: a cat in a bodega, created in a style that harks back to the 'Golden Age of Animation' from the 1920s-1930s.



Не задавайте ИИ много стилей, иначе получится каша. Остановитесь на одном типе иллюстраций (акварель, вектор, карандашный рисунок, изометрия) или фотографий (ретро, студийная съёмка, репортаж).

Формат изображения (горизонтальный или вертикальный) указывайте в последнюю очередь.

Как сгенерировать картинку в Midjourney

Пока самая популярная нейросеть для генерации изображений — Midjourney. Процесс работы с ней будет разным в зависимости от условий вашей работы.

Если вы уже знаете, какую картинку хотите:

Сформулируйте, какие объекты должны быть на иллюстрации. Например: «кошка в винном погребе».

После этого обозначьте стиль: 2D- или 3D-иллюстрация, акварельная картина, кисть конкретного художника, стиль мультфильмов Disney, аниме.

Допишите при необходимости дополнительные параметры: цветовая палитра, освещение, время светового дня, модель фотоаппарата, фокус, объектив.

Выберите разрешение: формат сторон картинки и её положение (вертикальная, горизонтальная).

Дополните технические параметры, которые отвечают за уровень «самостоятельности» нейросети: по умолчанию этот параметр — 100. Если выбрать 250, то ИИ будет следовать промту более точно.

Теперь нажмите Enter. Результат появится в течение минуты — Midjourney сгенерирует четыре картинки на выбор. Можно выбрать одну и продолжить работу уже с ней.

Если подходящих вариантов нет, запустите генерацию снова: даже если не поменять промт, каждый раз итог будет получаться разным. Также по запросу можно сгенерировать похожие картинки, но с другой композицией или стилевым решением.

Midjourney генерирует иллюстрации с нуля и не запоминает предыдущие запросы, поэтому важно вовремя сохранить понравившийся результат.

Если хочется поэкспериментировать

В таком случае можно создать тестовый запрос в Midjourney, по которому она сгенерирует четыре изображения, затем выбрать одно и снова загрузить его в нейросеть. В Midjourney есть функция Describe, которая «на нейросетевом» описывает, что именно изображено на картинке.

Обычно сетка описывает картинку всего на 60–70%. Из-за такого несоответствия можно обнаружить интересные стилевые решения, которые не приходят в голову сразу.

Другие полезные функции Midjourney:

Up Scale — улучшение качества у одного из сгенерированных изображений. Сейчас качество доходит до 4К.

Zoom Out — масштабирование отдельных элементов изображения. Если здание на картинке расположено слишком близко к основным объектам — его можно «отодвинуть» подальше. Если нужно, зум «дорисует» края изображения, расширяя картинку по принципу генеративной заливки в Photoshop.

InPainting — возможность дорисовывать объекты или менять конкретные детали. Помогает, если сетка нечаянно сгенерировала шестипалого человека или трёхлапую кошку. Эта функция также превратит грустное лицо в улыбчивое или удивлённое, а кошку из запроса «кошка лежит на стуле» — в породистую.

frog with human body, anthropomorphic frog holding lamp with fireflies, illustration --ar 2:3 --niji 5

Какие тарифы есть у Midjourney

«Бесплатный» — пробный период на 25 запросов. Все созданные в этом тарифе изображения принадлежат Midjourney, но создатель может использовать их в личных целях (для презентаций, учебных проектов или открыток друзьям), обязательно указывая авторство платформы и ссылку на лицензию.

В «Базовом» ($10 в месяц) и «Стандартном» ($30 в месяц) пользователь получает права на изображения, может использовать их хоть в СМИ, хоть в рекламе. В «Базовом» тарифе предполагается 3,3 часа в месяц — это 200 минут, которых предположительно хватит на генерацию 200 простых изображений, в «Стандартном» — 15 часов в месяц, то есть 900 минут. В обоих тарифах плюсом вы получите доступ к базе картинок, которые сгенерировали другие пользователи. По философии Midjourney все пользователи имеют на них равные права.

«Продвинутый» и «Мега» ($60 в месяц) доступен лишь компаниям с общим доходом более одного миллиона долларов в год. Подписка позволяет генерировать изображения в режиме инкогнито, чтобы они не попадали в общий доступ.

Где искать референсы и вдохновение

Midjourney Креативы — канал в Telegram с советами, наблюдениями, выдержками из промтов, которые можно использовать при генерации своих картинок, и возможность поболтать в комментариях.

Ai molodca — блог в Telegram креативного директора рекламного агентства DADA Agency Александра Доброкотова, который пишет про нейросети, подмечает тренды и делится лайфхаками.

Нейросети: Волшебство AI — канал с лайфхаками о том, как генерировать картинки и правильно писать промты.

ЭйАйЛера — канал нейрохудожницы Валерии Титовой, которая рассказывает о нейрогенеративном искусстве, советует лекции и курсы по теме, делится новостями сферы.

-my Midjourney house- — блог в Telegram художницы нейроартов Иры Рыковой о свежих исследованиях по ИИ.

Mid Journey Recent Storage — канал в Telegram с примерами работ, которые пользователи нагенерировали в Midjourney. К каждой иллюстрации прилагается промт.

Что про нейросети говорит закон

Работа с нейросетями вызывает много споров об авторских правах. Например, в 2022 году Бюро регистрации авторских прав США запросило отзыв лицензии на комикс Zarya of the Dawn, который художница Крис Каштанова создала при помощи нейросети. Организация настаивает, что у человека не может быть авторских прав на изображения, которые создавал не он, а технология. А в январе 2023 года группа художников подала иск к Stability AI, Midjourney и DeviantArt за то, что те обучали свои ИИ на их изображениях. Решений по этим делам пока нет.

По сути, сам искусственный интеллект ничего не ворует: при запросе «картина масляными красками» нейросеть не складывает в «аппликацию» все существующие работы художников. Суть работы ИИ заключается в том, что он своим «внутренним компьютерным зрением» смотрит на эти иллюстрации и определяет, как на них взаимодействуют между собой объекты, цвета, формы. На основе переработанного материала нейросеть создаёт что-то новое.

«Сама нейросеть ничего не генерит. Громкие заголовки о том, что «нейросеть показала» или «нейросеть нарисовала» — это неправда. Всегда рисует человек. Сами сетки не думают, у них нет чувств, они не могут создать новые идеи. Они делают иллюстрацию по запросу пользователя»

По российскому Гражданскому кодексу, контент может быть авторским, если он был создан в ходе интеллектуальной деятельности, а автор контента — человек. С последним пунктом сложно, ведь при генерации картинок именно человек задаёт промт, а потому напрямую влияет на результат. Но формально картинку создаёт нейросеть — то есть не человек. Пока в России разбираются, кто первый в вопросе авторства, использование изображений, сгенерированных ИИ, никак не регулируется — их можно свободно использовать.

fantasy map made from pergament, red lines of offensive battle plans, rough design, dark fantasy --ar 2:1

В июне этого года в Госдуме предложили разработать закон о маркировке контента, созданного нейросетями, чтобы сократить количество дипфейков. Но пока в российском парламенте ограничиваются лишь дискуссиями, а комьюнити нейрохудожников по всему миру наблюдает за ходом дел в США: любой выигранный или проигранный кейс может стать решающим.

Пока спор об авторских правах остаётся открытым, нейросетевые картинки можно свободно использовать для работы, учёбы или продвижения собственного бизнеса. Чтобы начать, достаточно желания и хорошего ноутбука.

Благодаря процессору последнего поколения серия ноутбуков MSI Modern позволяет свободно переключаться между экранами и быстро «бродить» по вкладкам. FHD дисплей IPS-уровня раскрывается на 180 градусов, а при помощи функции разворота экрана можно легко показать картинки и презентации человеку напротив. У Modern 14 есть три USB Type-A, один USB Type-C с PD-подзарядкой, слот для micro SD и HDMI-разъём для вывода изображения на внешний экран.

В ноутбуках предустановлена OC Windows 11, поэтому приступить к задачам получится моментально. Утилита MSI Center на основе искусственного интеллекта поможет выстроить параметры работы таким образом, чтобы заряд аккумулятора сохранялся максимально долго. Автономности ноутбука в зависимости от сценария использования хватает до 8 часов непрерывной работы — генерировать иллюстрации можно при каждом порыве вдохновения.

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