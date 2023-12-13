«Мои чувства к тебе сильнее, чем энергия связи в ядре атома железа»: как признаются в любви атомщики

Мы попросили их порассуждать об алгоритмах любви, а вас приглашаем на любовный конкурс с призами.

Материал подготовлен при поддержке Госкорпорации «Росатом»

Размышляя о чувствах, люди, сами того не замечая, часто переходят на физико-химические термины. Например, говорят, что между влюблёнными появилось притяжение или что они чувствуют вибрации друг друга. Поэты и писатели столетиями пытались изобрести язык любви, но что если лучше всего любовь и её законы можно описать не через чувства, а через… научные термины?

С этим могут помочь сотрудники атомной отрасли — она обширнее, чем кажется, и включает в себя как цифровые технологии, так и производство новых материалов, ядерную медицину и энергетику. Даже в освоении Северного морского пути не обошлось без атомщиков. Кто знает, может, они разложили на атомы и любовь.

Мы поговорили с четырьмя сотрудниками «Росатома», чтобы узнать, что для них любовь. Вот что они рассказали.

Яхья Ибрагимов Руководитель направления машинного обучения в «Гринатоме»

Яхья управляет проектами и уверен, что секрет идеальных отношений — равновесие. В 2015 году он окончил МАИ по специальности, которая не связана с машинным обучением. А уже в 2018 году попал в «Росатом». Сейчас ему особенно нравится то, что можно влиять своими решениями и советами на целую отрасль.

— Что для вас любовь?

Зависимость от другого человека. Восхищение им, желание заботиться о нём и идти вместе к большим целям.

— Как бы вы сформулировали «алгоритм любви»?

Мне кажется, в этом алгоритме должно быть три этапа: восхищаться внешностью, восхищаться умом, восхищаться душой. Первый и второй пункты опциональны, но третий — обязателен.

— Законы физики или математики могут помочь построить идеальные отношения?

Да, закон равновесия подходит идеально. Если вы получаете столько же, сколько и даëте (возможно, в разных формах и проявлениях), то этого уже достаточно для хороших отношений. Ну а идеальных отношений ни у кого не бывает, уж поверьте.

— Если бы вы писали симулятор идеального свидания, какие логические операции он бы включал?

Он бы включал в себя нелогичные операции. Чем необычнее свидание — тем лучше. Например, моё первое свидание с будущей женой прошло так: мы встретились в пижамах, поехали выбирать мебель в «Икею» и параллельно соревновались, у кого ужаснее музыка в телефоне.

— Как бы вы признались в любви на языке своей профессии?

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Анна Николайчик Инженер по радиационной безопасности в «Атомфлоте»

Анна следит за радиационной обстановкой на атомном ледоколе «Сибирь». Пока училась в архангельском САФУ, несколько раз участвовала в экспедициях «Арктического плавучего университета» — это рейс по северным морям на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». После — прошла стажировку (там занималась обслуживанием атомного гражданского ледокольного флота), а потом устроилась в «Атомфлот». Считает, что точное объяснение любви найти нельзя, но попытаться лишним не будет.

— Что для вас любовь?

То, что ищет каждый человек на Земле. То, что мир так и не может познать. То, чему хочется найти объяснение, но так и не получается.

— Законы физики или математики могут помочь построить идеальные отношения?

Определëнно. Благодаря закону всемирного тяготения могут начаться отношения. Закон Ампера поможет нам их продолжить — если два партнёра будут смотреть в одном направлении, то будут притягиваться. А самый главный закон — сохранения энергии — напоминает, что необходимо не только получать теплоту и нежность, но и отдавать столько же взамен.

— Как бы вы сформулировали «алгоритм любви»?

Я думаю, что здесь должно присутствовать несколько факторов: притяжение (влечение), близость и готовность трудиться над отношениями, для чего нужна энергия. И, конечно, никуда без умения говорить друг с другом, заботы и, самое главное, доверия.

— Как измерить силу притяжения между влюблëнными?

Давайте пофантазируем. В фундаментальных взаимодействиях участвуют различные частицы — например, фотоны в электромагнитном взаимодействии, глюоны в сильном взаимодействии, W± и Z0-бозоны в слабом взаимодействии.

Ещё есть гравитационное взаимодействие. В науке есть гипотеза, что при таком взаимодействии участвует некая частица под названием «гравитон». Может быть, притяжение между влюблёнными людьми происходит тоже за счёт неизвестных пока науке элементарных частиц. Это было бы очень интересно.

— Если рождение пар в физике элементарных частиц — это любовь, то аннигиляция — расставание?

И рождение пар, и аннигиляция (их исчезновение) — это превращения. При рождении пар фотон взаимодействует с полем ядра и его энергия переходит в энергию электрона и позитрона. При аннигиляции две античастицы взаимодействуют, и рождаются два гамма-кванта. Получается, что для того, чтобы родилась любовь, нужен толчок извне, а при расставании — остаются лишь воспоминания.

— Люди могут подходить друг другу на молекулярном уровне?

Я думаю, это возможно. Раз некоторые пары подходят друг другу на генетическом уровне (например, когда привлекает запах и внешность партнёра), то могут подходить и на уровне молекул.

— Как бы вы признались в любви на языке своей профессии?

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Никита Сидоров Младший научный сотрудник в «НИКИЭТ»

Никита продумывает как выводить из эксплуатации оборудование и системы атомных электростанций, чтобы не навредить ни природе, ни человеку. Во время учёбы участвовал в конкурсах, и в ходе одного из них узнал о программе научных стажировок в НИИ «Росатома» — так и попал на работу. Никита считает, что время, которое потребуется двум людям, чтобы преодолеть расстояние от «симпатии» до «любви», можно измерить по формуле. Только вот погрешность у неё будет «+/- 100%».

— Что для вас любовь?

Для меня это многозначное понятие, которое не подчиняется ни одним нормам и правилам — в чём, собственно, и его прелесть.

— Как бы вы сформулировали «алгоритм любви»? Что в него может входить?

Алгоритм состоит из двух основных шагов: первый — быть честным и искренним с самим собой, второй — быть честным и искренним с партнёром.

— Законы физики или математики могут помочь построить идеальные отношения?

Я считаю, что идеальные отношения — как вечный двигатель: их невозможно создать, так говорят законы термодинамики. Но не стоит расстраиваться, ведь стремление к идеалу — вечный и светлый путь.

— Какая частота тока сможет поддерживать чувства между партнёрами?

Оптимальную величину каждая пара подбирает сама, но важно, чтобы эта частота тока была постоянной. Кто знает, к чему в энергосистеме любви может привести даже временный перебой.

— По каким инженерным принципам можно спроектировать надёжные отношения?

Начать нужно с хорошего ТЗ — партнёрам стоит обо всём договориться на берегу. Важно определить зоны ответственности, признаться друг другу в своих сильных и слабых сторонах. И быть готовыми подхватить партнёра по проекту в случае форс-мажоров.

— Как бы вы признались в любви на языке своей профессии?

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Диляра Уразова Младший научный сотрудник в «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Диляра ещё во время обучения в филиале МГУ в Сарове проходила практику в ядерном центре, а сейчас занимается геометрическим ядром. Это ПО, которое позволяет инженеру создавать двумерные и трёхмерные геометрические модели и редактировать их. Диляра считает, что закон сохранения любви существует: влюблëнность становится страстью, а страсть — нежностью и доверием, при этом сами любовные чувства не теряют в объёме.

— Что для вас любовь?

Любовь — это загадочное, захватывающее и невероятное чувство, которое возникает при взаимодействии душ.

— Какие физические (или даже математические) законы могут помочь построить идеальные отношения?

Я бы тут сформировала такой закон: одноимëнные заряды притягиваются, разноимëнные — отталкиваются. То есть, несмотря на физику, положительные заряды притягиваются к другим положительным и отталкиваются от отрицательных.

— Как измерить силу притяжения между влюблëнными?

Элементарно: через ЭКГ. Когда мы видим любимого человека, пульс ускоряется. Измерим активность сердца — и всё поймём.

— Поведение влюблённых похоже на взаимодействие элементарных частиц?

Точно да. Все люди разные, у элементарных частиц тоже свои характеристики. Поэтому взаимодействие элементарных частиц лучше сравнить со взаимодействием всех людей в целом.

— Если рождение пар в физике элементарных частиц — это любовь, то аннигиляция — расставание?

Я бы сказала, что любовь — это не само рождение, а взаимодействие. Она бывает сильной и страстной, как при столкновении частиц с большой энергией. Бывает слабой, как в медленно развивающихся любовных отношениях. А рождение пар в физике элементарных частиц — это уже про влюблённость.

— Правда, что люди могут подходить друг другу на молекулярном уровне?

Да! Любовь с первого взгляда именно так и работает. Мы ещё совсем не знаем человека, но чувствуем — он тот, кого так долго ждали.

Конкурс: разыгрываем набор для идеального романтического свидания

Маркетологи, сотрудники ИТ, предприниматели, продюсеры — все мы влюбляемся. Предлагаем вам выразить эту любовь через свою профессию. Трёх победителей выберем вместе с «Росатомом».

Что нужно сделать?

Признаться в любви на языке своей профессии в комментариях. Вот несколько примеров от команды vc.ru:

Юля, автор этой статьи: «Ты как ограничение по знакам в тексте — всегда хочется больше».

Никита, редактор: «Ты единственная, в чьих сообщениях мне не хочется поправлять формулировки».

Лена, креативный продюсер: «Готова смотреть вечно лишь на тебя... и на шестизначные числа в медиаплане».

Условия конкурса

Быть старше 18 лет.

Текст должен быть коротким и ёмким — мы же пишем признание в любви, а не роман.



Называть профессию напрямую нельзя, будем угадывать её по вашим формулировкам.



Ориентируемся на лайки под комментариями, чтобы не быть предвзятыми.



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10 тысяч рублей — чтобы вы могли организовать свидание мечты, и небольшой комплимент от нас к ужину

Или

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Наши герои-атомщики верят в родственные души и любовь с первого взгляда. Несмотря на то что чувства далеки от научного осмысления и расчётов, есть кое-что общее у учёных и влюблённых: они всегда готовы к экспериментам и неожиданным сюрпризам. А ещё — получают настоящее удовольствие от возможности любить: партнёра, работу, свои исследования.

Для всех, у кого есть желание проверить это на себе и узнать, что такое любовь к науке с первого взгляда, у «Росатома» есть карьерный сайт и много открытых вакансий. Попробовать свои силы могут не только инженеры, но и менеджеры, учёные, специалисты по рекламе и программисты — в атомной отрасли каждый может найти то, что ему по душе. Условия гибкие, есть вакансии на удалёнке и позиции с бесплатным дополнительным образованием за счёт компании.

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