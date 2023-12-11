«Сбер» вручает научную премию с призовым фондом в 60 млн рублей

Награждать будут в трёх номинациях — «Физический мир», «Цифровая вселенная» и «Науки о жизни». По 20 млн рублей получат учёные, которые работают в России или проводят связанные со страной исследования. Что из себя представляет премия — смотрите онлайн 12 декабря в 19.00 или в записи.