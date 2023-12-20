Поехать в Сербию без иностранных карт и платить в ресторанах рублями — опыт продюсера vc.ru

Прятки в автобусе от цен на такси и другие лайфхаки для тех, у кого в карманах не водятся баксы.

Материал подготовлен при поддержке МТС Travel.

Путешествовать без зарубежных карт становится сложнее, но продюсер «Комитета» (vc.ru, DTF) Лена Наребецкая продолжает это делать. При том, что зарплату она получает в рублях. Недавно она поехала в Сербию. Как туда добраться и чем заняться, если долларовый офер пока не дали, — Лена рассказывает в этой статье.

Лена Наребецкая Делает прикольную рекламу в «Комитете» (vc.ru, DTF)

Привет! Меня зовут Лена и мне сложно усидеть на месте: за последний год я проехала восемь стран, вот и для зимнего путешествия захотелось сменить Москву на местечко потеплее.

Ехать в Азию не решилась: пальмы и вечное лето скорее выбивают из колеи. Чтобы быть в тонусе, хочется чувствовать смену сезонов и работать в комфортном часовом поясе. Так я оказалась в Белграде. Разница с Москвой — всего два часа: первые «зумы» начинаются в восемь утра, зато к пяти вечера уже можно хлопать крышкой ноутбука и спешить за приключениями.

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+10 в декабре — ощущается как чудо.

Сколько стоит путешествие в Сербию

Добираться из России в Сербию недёшево. Мне повезло ухватить прямой рейс AirSerbia из Сочи — оказалось, такой летает каждую субботу. Вместе с багажом получилось около 40 тысяч рублей в одну сторону. Но если вы спланируете путешествие за пару месяцев, то удастся сэкономить треть от этой цены. Кстати, больше половины пассажиров моего рейса отправились в транзитную зону: через Сербию летают в Европу и США. Например, билет Белград — Рим стоит 4 тысячи рублей.

О валютах

В этом году я оформила карту Union Pay. Прочитала, что её принимают около 150 стран мира, и Сербия — не исключение.

В Белграде Union Pay работает почти что везде.

В первый же вечер я без проблем закрыла ужин российской картой. А за следующие две недели её не приняли лишь однажды — в маленьком круглосуточном магазинчике у дома. Все оплаты в кафе, ресторанах, супермаркетах и даже медицинских центрах проходили без проблем.

В Сербии платят динарами (RSD). Валюта привязана к евро, и за последние пять лет курс практически не менялся: можно купить один евро за 117–118 динаров. А вот рубль подешевел почти на 50%: в 2018 году за динар брали 65 копеек, а теперь — 85 копеек. Ещё около 5 копеек «съедает» конвертация по карте Union Pay.

Порадовало, что курс конвертации моего банка почти не отличается от курса Google, так что я ощущаю себя максимально комфортно — как в старые добрые времена, когда за границей удавалось платить российской MasterCard.

Чтобы определить стоимость продуктов в рублях, я просто отнимаю от ценника в магазине 10%.

В большинстве белградских банкоматов можно снять наличные с карты, заплатив комиссию около 500 рублей. Но я пользуюсь переводами через «Золотую Корону» — в Белграде выдают наличные в евро. «Корона» выручала меня в Турции, Израиле и Грузии. Работает просто: вы оставляете свои паспортные данные, отправляете деньги в сервис с российской карты, а затем получаете их в одном из пунктов выдачи — список есть в приложении.

Кафе, ресторанчики, магазинчики

Некоторые товары стоят сильно дороже, чем в России. Особенно приезжих пугает десяток яиц по 250 рублей и картофель по 100 рублей за килограмм. Но в остальном цены на продукты в магазинах — особенно овощи, фрукты и мясо — ниже, чем в Москве, или сопоставимы по стоимости.

Чашка капучино — 300 динаров

Бокал белого вина в ресторане — 400 динаров

Плескавица (плоская котлета из мяса) в уличном бистро — 700 динаров

Ужин в хорошем кафе на двоих без алкоголя — 2500 динаров

Упаковка спагетти Barilla — 350 динаров

Чай «Гринфилд» в пакетиках — 400 динаров

Пачка масла «Президент» — 450 динаров

Такси и проезд

Стоимость выше, чем в среднем по России. Цена поездки на экономе «Яндекс Такси» стартует от 700 динаров, а за 20 минут в дороге смело готовьте 3000 динаров. Дело в том, что бензин здесь тоже дороже: литр 95-го обойдётся в 1,5 евро.

Оплатить такси российской картой не получится — придётся подготовить наличные.

Такси не только дороже, но и порядком ленивее: однажды в дождь я ждала машину около 40 минут. Отчасти поэтому мои знакомые и друзья пользуются им не очень активно — большая часть ездит на автобусах и трамваях. В Белграде нет метро, но наземный транспорт ходит исправно.

Билет на общественный транспорт обойдётся в 50 динаров. Система замысловатая: нужно отправить СМС с кодом остановки на специальный номер 9011 (тогда деньги спишутся со счёта мобильной связи) либо скачать специальное приложение и привязать туда зарубежную карту. В ночное время — с 00:00 до 04:00 — транспорт бесплатный.

Мобильная связь

На второй день по приезде подруга отвела меня за сим-картой в Yettel — один из трёх наиболее популярных операторов связи. Ещё здесь пользуются A1 и МТС — сербский оператор, тёзка российскому.

Иностранец может купить только туристический пакет мобильных услуг, но он есть у всех операторов. Я плачу 2000 динаров за 100 Гб трафика. Качество связи достойное: с удалёнкой, рабочими звонками, YouTube по вечерам и постоянным прослушиванием музыки справляется отлично. Можно оформить электронную симку через приложение вроде AirAlo, но я заметила, что у местных операторов связь стабильнее.

Аренда жилья

Я часто путешествую с друзьями. В этот раз тоже остановилась у товарищей, но вскоре мы друг от друга устали: сложно втроём уживаться в квартирке с одной спальней и кухней-гостиной. Такие скромные апартаменты во Врачаре — хорошем, но не центральном районе — стоят 700 евро в месяц.

Центральное отопление в Белграде — редкость, но если оно и есть, то вечерами его всё равно отключают.

Город топят по старинке — углём, и из-за этого в особенно морозные дни на улицах стоит смог.

Товарищи пользуются электрическими обогревателями и сходятся во мнении, что отдавать 170 евро в месяц за коммуналку зимой — обычное дело.

Где остановиться в Белграде

В июне мы с компанией из десяти друзей арендовали дом в Батуми и оказались в сериале «Белый лотос»: было весело, но сложно. Мелочи вроде чужой немытой посуды и забытых вещей всё время выбивали из колеи, и договориться на совместный вечер по интересам оказалось непросто. В такие моменты сильнее всего мечтаешь снять номер в Radisson, отключить уведомления на телефоне и раствориться в джакузи.

После недели у друзей в Белграде мне снова захотелось уединения, и я начала изучать отели и апартаменты. Из всех агрегаторов жилья, которые принимают рубли, остановилась на МТС Travel — подкупил кешбэк до 25% и бесплатный роуминг для абонентов оператора.

Цены на хостелы стартуют от 3945 рублей за ночь в старой части города и от 2836 рублей в Новом Белграде — панельном районе середины прошлого века.

Выдача подстраивается под выбранный на карте район — например, Старый или Новый Белград.

В Белграде есть отели международных сетей — Marriott, Hilton, Radisson, Holiday Inn. Но мне хотелось провести пару ночей в более аутентичном месте, которое непосредственно связано с историей Сербии.

42 тысячи рублей — столько стоит одна ночь в Square Nine, самом дорогом отеле, доступном на МТС Travel.

Сперва очень понравилось это стильное местечко.

По количеству вкладок видно, что выбор был непростым.

Цены за ночь в таком отеле начинаются от 13 600 рублей — из них кешбэком вернётся почти 2000 баллов, 1 балл равен 1 рублю. Подписчики МТС Premium могут потратить их на оплату следующего бронирования отеля, мобильной связи, билетов в театры и кино, покупку техники в магазинах МТС. Баллы пригодятся, даже если подписчик путешествует один раз в год, потому что у они бессрочные — не сгорают со временем.

В стоимость отеля включены тренажёрный зал, массажный кабинет, вход в ночной клуб, а летом — терраса. Требования были такие:

Но знакомый, который живёт в Белграде уже пару лет, посоветовал арендовать номер в отеле «Москва». Здание построили в 1908 году при участии архитекторов из Санкт-Петербурга.

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В 1941 году дом сильно пострадал в ходе бомбардировок. Во время реконструкции витражи расписывали по мотивам русских сказок: здесь есть и корабли, и нимфы, и русская церковь. И даже Кремль.

Сербы тепло относятся к россиянам — так исторически сложилось. Недалеко от отеля есть памятник Николаю II, старшее поколение учило русский язык в школе, да и сейчас туристов встречают с улыбкой. Поэтому «Москва» показалась мне одновременно и очень аутентичным, и очень знакомым местом.

Недолго думая, я забронировала номер из прошлого. Пребывание в отеле ощущалось как путешествие во времени: в моменте почувствовала себя героем фильма «Евротур», приехавшим в роскошные номера Братиславы. Разве что за доллар больше ничего не купить.

В шесть утра туристы ещё спят — я оказалась единственной сумасшедшей (или единственным работником московского медиарынка — тут как удобнее), разгуливающей по этажам в поисках раритетов. Завтракала в одиночестве, так что серьёзный мужчина в белой рубашке играл на фортепьяно только для меня.

Номер в «Москве» обошёлся в 23 000 рублей, из которых 3500 рублей вернулось назад кешбэком. Я могла бы сэкономить ещё 10% от стоимости — если бы воспользовалась промокодом. Удобно, что в сервисе кешбэк и промокоды суммируются. Посмотреть актуальные можно в специальном разделе, но вот ещё один для наших читателей.

Промокод VCRU — скидка 10% на любое бронирование до 31 марта.

1109 рублей или 11 евро — столько стоит завтрак в отеле.

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Для сравнения, в сопоставимом по цене московском Marriott завтрак обойдётся в 1500 рублей. Но я, как пользователь МТС Premium, могла бы получить его бесплатно. А вот в Белграде фокус не сработал: бесплатные завтраки, поздние выезды и ранние заезды дарят в основном за бронирования по России.

Чтобы получить премиум-подписку на месяц, достаточно один раз забронировать любой отель через сервис. Это могут сделать пользователи всех операторов, не только МТС.

Сколько вы готовы заплатить за ночь в Белграде? До 3000 рублей — приемлемо За хорошее место 5–10 тысяч рублей не жалко Я из роскошных туристов, плачу щедро Лучше отдохну в России Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Что поесть и посмотреть: заметки туриста

В Сербии странным образом уживаются противоположности: местные обожают спорт и плотную, жирную еду. По утрам они любят бегать, а вот по жизни особо не спешат — первым делом по приезде вы узнаете про «палако».

Дословно «палако» переводится как «спокойней, медленней», но на деле это целый культ размеренной жизни. Возможно, поэтому на каждой улице открыты с десяток кафан — национальных заведений, похожих на средневековые таверны из компьютерных игр. В кафанах подают чевапчичи с салатом, разнообразное мясо, омлеты, пироги и рыбу.

Обычно внутри стоит дымовая завеса: почти во всех заведениях Сербии можно курить — и это может вас разозлить, если вы ярый противник курения.

Я впервые попала в страну, где на дверях висят таблички «Курение разрешено», а не наоборот. При этом на этикетке каждого второго продукта написано, что он органический, а кафаны соседствуют с вывесками кафе «здоровой еды».

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В Белграде много велосипедных дорожек и велосипедистов, бассейнов, биллиардных, спортивных клубов, и в любом из местных гастрономов найдётся секция со спортпитом. Планирую дождаться выходных и посетить теннисный корт, где играл Новак Джокович, первая ракетка мира.

Ещё Сербия известна горнолыжными курортами, хорошим вином и ракией (что-то вроде грузинской чачи). Последнюю пробовать не рискну, но если вы пили — расскажите в комментариях, как в итоге прошёл вечер.

Я приехала недавно и до гор пока не добралась. Зато, как настоящий гастротурист, первым делом пошла по ресторанам. Местная кухня простая, состоит в основном из мяса и выпечки. На каждом углу открыты булочные и киоски с плескавицей — плоской котлетой из рубленного мяса. Обычно её подают с овощами и огромными булками — мне ещё ни разу не удавалось осилить целую порцию.

На самом деле, плескавица размером с голову автора этого текста.

Местные обожают проводить дни, потягивая кофе и болтая друг с другом. Мне подходит такой темп: вспоминаю, что в Индии кругом говорили «шанти-шанти», вкладывая похожий на «палако» смысл. Здесь ценят кофе и варят его хорошо, но зато на просьбу налить чаю в большинстве заведений вам предложат пакетик «Гринфилда».

За исключением чая, в Белграде круто развит ресторанный бизнес. Неподалёку от моего дома эмигранты открыли Patriki — можно поесть борща и бефстроганова и поговорить с персоналом на русском. Стильные заведения сочетаются со стрит-артом и художественной неопрятностью города: мне нравится, как в старом центре вековая история смешивается с гранжем.

Буду рада, если знатоки Сербии и заядлые путешественники дополнят мои заметки в комментариях.

Саммери по ценам: подготовьте кошелёчки

Посчитала, сколько забрали базовые расходы за семь дней в стране, — итоговая сумма зависит и от того, насколько роскошно вы хотите жить.

Мобильная связь — 1800 рублей за 100 Гб трафика

Такси из аэропорта — от 2500 рублей по «Яндексу»

Рестораны и кафе — 2000-4000 рублей в день на одного

Аренда жилья — цены на хостелы начинаются от 3000 рублей за ночь. И до бесконечности.

Любители путешествий смогут сэкономить 10% на бронировании жилья с промокодом от МТС Travel. Пользователи подписки МТС Premium вернут назад ещё до 25% стоимости — кешбэком.

Приятный бонус: абоненты оператора могут воспользоваться бесплатным роумингом — его дают в подарок при бронировании любого зарубежного отеля.

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