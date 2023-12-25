«Настоящий мужчина должен красиво ухаживать». За собой?

Попробовали понять, так ли это.

Материал подготовлен при поддержке Skin.ru

В июне этого года аналитики отметили, что услуги в сфере красоты и здоровья стали популярнее среди мужчин на 41%, а к косметологам они стали ходить на 29% чаще.

Мы копнули глубже безликой статистики и отыскали программиста, который на протяжении пяти лет пользуется разными средствами для лица и волос, — и попросили его поделиться опытом.

Никита Тратит на уход за собой 10 минут в день

Сегодня уход за кожей стал для меня неотъемлемой рутиной — все равно что почистить зубы или вымыть голову. В 19 лет у меня были сильные высыпания и раздражения. Врач прописал курс антибиотиков, после которого кожа на лице, голове и руках высушилась. Тогда я начал пользоваться умывалками и кремом. Потом добавил пилинг.

Сейчас мой типичный уход выглядит так:

Гель для умывания.

Пилинг для лица (два раза в неделю).

Шампунь (голову мою обязательно утром).

Скраб для кожи головы (два раза в неделю).

Освежающий тоник для волос.

Крем вокруг глаз, чтобы уменьшить мешки.

Увлажняющий крем для лица после активного очищения.

Средства, которыми пользуется Никита

Мне не нужно ездить в офис каждый день — я работаю удалённо. Но даже несмотря на это уход за собой — обязательная часть дня. Тем более что это занимает не так много времени: около 10 минут — пять утром (между чисткой зубов и первой чашкой кофе) и пять вечером. От такой регулярной рутины я ощущаю себя более здоровым и уверенным.

А вы ухаживаете за кожей? Да, уделяю этому много времени Да, но всё заканчивается «умывашкой» Нет Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Никакого расписания и календаря не веду и некоторые средства использую интуитивно. Например, могу вспомнить о пилинге уже в процессе умывания.

Пять лет назад про средства для ухода за кожей и отличия между ними я не знал ровным счётом ничего. Я не ставил перед собой цель сделать лицо идеальным — просто хотел, чтобы оно было здоровым. Разбирался постепенно — узнавал, чем пользуются друзья, гуглил статьи профильных клиник, смотрел видео на YouTube. Мне кажется, если проблем с кожей нет, то этого будет достаточно — идти к дерматологу не обязательно.

Однажды я ходил на профессиональный пилинг, но специалист сказал, что мне достаточно ежедневного ухода, потому что чёрных точек и прыщей в большом количестве у меня нет.

Совсем запутаться в том, как использовать средства, не получится. В последовательности их нанесения есть определённая логика. Так, ты должен сначала очистить лицо, а потом его увлажнить. Для волос действует та же схема.

Производители часто выпускают парные продукты, которые рекомендуют использовать вместе. Например, в мужской линейке ухода Magnesium Defense от L’Oreal Paris Men Expert есть средства и для очищения, и для увлажнения. Успокаивающий гель мягко очищает кожу, не повреждая естественных барьерных свойств. А крем успокаивает кожу после бритья и убирает покраснения.

Как подобрать комфортные средства для ухода

Средства появлялись в моём арсенале постепенно: я смотрел отзывы, покупал продукты небольшого объёма и тестировал. Если реакция была хорошей (то есть средство не вызывало раздражений и я видел заявленный производителем результат), то продолжал и брал упаковку большего объёма.

Стоимость продуктов для минимального ухода невысокая в расчёте на их расход. Например, банки крема на 50 мл может хватить на 1–2 месяца. Я покупаю средства онлайн — в обычном маркетплейсе, в месяц на это уходит до 2,5 тысяч рублей.

Не все средства ухода нужно использовать сразу. Например, очищать кожу можно пенкой, муссом или гелем — выбрать стоит что-то одно. Скрабы, эссенции и маски и вовсе нужны не всем. Так, моей коже не подошёл скраб — и я перестал им пользоваться.

После пяти лет ухода за кожей я чувствую результат — она стала более приятной на ощупь. Раньше уже к середине дня ощущались дискомфорт и сухость, а сейчас этого практически нет.

В основном мужская кожа нуждается в регулярном очищении и увлажнении, потому что она жирнее, плотнее, но чувствительнее, чем женская. А регулярное бритьё травмирует её ещё больше. Знаю, что некоторые парни умываются просто водой или водой с мылом. Но у меня, к сожалению, не так — я живу с очень сухой кожей, поэтому приходится прикладывать усилия для поддержания её в норме.

Чтобы помочь коже восстановиться, можно присмотреться к специальным уходовым средствам. Бальзам после бритья Vichy Homme помогает усилить защитные свойства эпидермиса, устранить жжение, раздражения и покраснения, а также успокаивает кожу.

Как на мужской уход за собой реагирует общество

Даже в студенчестве мы с друзьями периодически обсуждали уходовые средства, тема никогда не была «запретной». Сейчас тем более. Если мне нужен совет по уходу — я спокойно могу обратиться к любому из своих друзей. В магазинах с косметикой я тоже не ощущаю неловкости. Важно здоровье, а не то, как кто-то на меня посмотрит.

Обсуждаете ли вы с друзьями уход за собой? Да, делюсь бьюти-находками и спрашиваю советов Нет, в моём кругу это не принято Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Ухаживать за кожей я начал осознанно и самостоятельно, мне этого никто не навязывал — ни родители, ни вторая половинка, ни врачи. Если кто-то из друзей будет говорить, что это почему-то перестаёт делать меня «настоящим мужчиной», то я задумаюсь, почему называю этого человека своим другом. А на мнение случайных людей просто не обращаю внимания.

Ухаживать за собой или нет — личный выбор каждого. При этом, какой бы тип кожи у вас ни был, специальное средство для него можно найти в линейках разных брендов. Следуя совету Никиты, начинать стоит с универсальных средств в упаковках небольшого объёма. Например, в баночке крема-ухода L’Oreal Paris Men Expert «Гидра Энергетик» всего 50 мл, им можно пользоваться каждый день, чтобы увлажнить кожу, уменьшить покраснения и ощущение жжения после бритья.

Ещё более простым вариантом будет тканевая восстанавливающая маска с пробиотиками от Garnier. Её нужно только распаковать и нанести на чистое лицо — это не требует дополнительных инструментов или опыта в уходе за кожей, а эффект (как минимум на уровне ощущений) можно оценить почти сразу.

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