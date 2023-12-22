[Опрос]: У нас к вам мужской разговор. Как ухаживаете за собой?

Остальные вопросы — в материале.

Материал подготовлен при поддержке skin.ru

По данным 2020 года, только каждый пятый опрошенный мужчина использовал уходовую косметику: кремы, гели для умывания, маски и сыворотки. При этом около трети ответили, что разбираются в составе: по факту — знают, как уходовые средства действуют на кожу.

Мы привыкли, что vc.ru — довольно любопытная продвинутая аудитория с широким кругом интересов. Поэтому решили устроить опрос. Расскажите нам, как вы ухаживаете за собой. Вопросы, которые к вам не относятся, можно просто пропускать.

Девушки могут узнать результаты, нажав на фразу «Посмотреть статистику» под вопросами.

Про уход за лицом

1. Знаете, какой у вас тип кожи лица? Да, мне сказал косметолог. Да, мне подсказала девушка/жена. Знаю — читал про это / проходил тесты. Понятия не имею. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

2. Что делаете, если кожа на лице шелушится? Использую уходовую косметику. Начинаю чаще умываться. Ничего, само пройдёт. Иду в аптеку, там что-то посоветуют. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

3. Проснулись, а на лице прыщ — ваша реакция? Мажусь средством от прыщей. Давлю прям сразу, как увижу. Жду, когда сам пройдёт. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

4. Морщины украшают мужчину? Да, они — результат жизненного опыта. Нет, пытаюсь с ними бороться. Они никого не украшают, но ничего не поделаешь. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

5. Чем умываетесь? В смысле? Ну, водой… Гелем или пенкой для умывания. Мылом. Гелем для душа. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

6. Как часто бреетесь? Каждый день. Пару раз в неделю. Один-два раза в месяц. Не бреюсь. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

7. А после бритья что используете? Ничего, просто умываюсь тёплой водой. Мажусь каким-нибудь кремом. У меня есть средства «после бритья». Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Если вода и лосьон не помогают от раздражения, присмотритесь к увлажняющему крему для лица «Гидра Энергетик» от L’Oréal Paris. В нём очень низкое содержание спирта: достаточно, чтобы дезинфицировать повреждённую бритвой кожу, но при этом не раздражать её.

А производная витамина С помогает выравнивать тон и замедлять процессы старения в клетках. Альтернатива этому средству — смягчающий бальзам после бритья от Vichy на основе вулканической воды французских термальных источников. Крем снижает чувствительность кожи и регулирует воспаления.

8. Если у вас борода — как за ней ухаживаете? Мою шампунем, использую бальзам и/или масло. Мою чем придётся, использую масло. Когда растёт, главное — лишний раз не трогать. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

9. Маски и патчи пробовали? Было дело, но не втянулся. Пробовал, понравилось. Периодически пользуюсь. Да ну, баловство. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

10. Чёрные точки на лице бесят? Бесят, покупаю полоски на нос / умываюсь очищающим гелем. Не настолько, чтобы что-то с ними делать. А у меня их нет! Показать результаты Переголосовать Проголосовать

11. Пользуетесь SPF? Да — и летом, и зимой. Да, если часто выхожу на открытое солнце — например, в отпуске. Только если чувствую, что обгорел. Это что такое? Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Про уход за телом

12. Как ухаживаете за телом? Ну как… я моюсь. Мажу руки кремом, когда потрескались. Усердно трусь мочалкой, иногда — пилкой для пяток. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

13. Как выбираете гель для душа? Выбираю подешевле — они всё равно все одинаковые. Беру, если нравится запах. Моюсь мылом. Никак — его покупаю не я. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

14. Как считаете, вода может сушить кожу? Да, как ни парадоксально. Нет, это абсурд. Опять эти маркетологи что-то придумали? Показать результаты Переголосовать Проголосовать

15. К пилингам как относитесь? Пробовал кислотные пилинги, понравилось. Скраб — нормальная штука. Я не знаю, что это. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Про волосы и бороду

16. Подбираете шампунь под тип волос? Да, чувствую разницу. Нет, а они бывают разные? Уже сто лет пользуюсь одним и тем же шампунем. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

17. Как вы их моете? Гелем «3 в 1» — как и всё тело. Шампунем, иногда использую бальзам. Шампунем, иногда использую бальзам и маску. Мылом. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

18. Пользуетесь средствами для укладки? Да: гелем / пастой / воском / лаком. Не укладываюсь. Я лысый / у меня ёжик. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

19. Если используете масло для бороды — то с какой целью? Для блеска. Чтобы увлажнять кожу под бородой. Для мягкости. Чтобы волосы не торчали во все стороны. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Со всеми задачами из вопроса выше справится масло для длинной бороды от L’Oréal Paris — это средство делает бороду блестящей, снимает зуд и питает кожу под волосами. При этом после нанесения не появляется чувство, что волосы стали жирными.

Про отношение к мужской косметике

20. Как относитесь к уходовым средствам с пометкой «для мужчин»? Хорошо — за собой нужно ухаживать. Сам не пользуюсь, но ничего не имею против. Считаю, это не мужественно. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

21. Сколько у вас в ванной баночек со средствами? Баночки второй половинки не в счёт. Пара самых базовых — пена для бритья и шампунь. Три-четыре — для разных сценариев. Пять-шесть — комбинирую уход и профилактику. Много, не считал. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

22. Если нужен совет по уходу, к кому обращаетесь? Ко второй половинке. К друзьям. К специалисту — например, косметологу или дерматологу. Читаю обо всём в интернете. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

23. Как считаете, сколько допустимо тратить на средства для ухода в месяц? Не больше тысячи рублей. Можно до пяти тысяч рублей выделить. Думаю, от пяти до десяти тысяч рублей. Больше десяти тысяч рублей. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

24. Где вы обычно покупаете уходовую косметику и средства гигиены? На маркетплейсах. В онлайн-магазинах — например, «Л’Этуаль» или «Золотое яблоко». В сетевых офлайн-магазинах. Не покупаю сам. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

25. Как вторая половинка отреагирует на ваши баночки? Да нормально, а что в них такого? Будет рада: больше банок богу банок. Боюсь, начнёт меня подкалывать. А у меня её [половинки] нет. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Привычные средства гигиены вроде геля для душа и мыла не универсальны. Напротив, поверхностно-активные вещества в их составе способны менять нормальный кислотно-щелочной баланс кожи головы и лица и даже усугублять проблемы.

Лучше подбирать средства, которые учитывают локальные потребности именно мужской кожи. Корзина для базового ухода может выглядеть как-то так:

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