[Опрос]: У нас к вам мужской разговор. Как ухаживаете за собой?
Остальные вопросы — в материале.
Материал подготовлен при поддержке skin.ru
По данным 2020 года, только каждый пятый опрошенный мужчина использовал уходовую косметику: кремы, гели для умывания, маски и сыворотки. При этом около трети ответили, что разбираются в составе: по факту — знают, как уходовые средства действуют на кожу.
Мы привыкли, что vc.ru — довольно любопытная продвинутая аудитория с широким кругом интересов. Поэтому решили устроить опрос. Расскажите нам, как вы ухаживаете за собой. Вопросы, которые к вам не относятся, можно просто пропускать.
Девушки могут узнать результаты, нажав на фразу «Посмотреть статистику» под вопросами.
Про уход за лицом
Если вода и лосьон не помогают от раздражения, присмотритесь к увлажняющему крему для лица «Гидра Энергетик» от L’Oréal Paris. В нём очень низкое содержание спирта: достаточно, чтобы дезинфицировать повреждённую бритвой кожу, но при этом не раздражать её.
А производная витамина С помогает выравнивать тон и замедлять процессы старения в клетках. Альтернатива этому средству — смягчающий бальзам после бритья от Vichy на основе вулканической воды французских термальных источников. Крем снижает чувствительность кожи и регулирует воспаления.
Про уход за телом
Про волосы и бороду
Со всеми задачами из вопроса выше справится масло для длинной бороды от L’Oréal Paris — это средство делает бороду блестящей, снимает зуд и питает кожу под волосами. При этом после нанесения не появляется чувство, что волосы стали жирными.
Про отношение к мужской косметике
Привычные средства гигиены вроде геля для душа и мыла не универсальны. Напротив, поверхностно-активные вещества в их составе способны менять нормальный кислотно-щелочной баланс кожи головы и лица и даже усугублять проблемы.
Лучше подбирать средства, которые учитывают локальные потребности именно мужской кожи. Корзина для базового ухода может выглядеть как-то так:
- Бальзам после бритья от Vichy — нужен, если после бритья у вас жжёт кожу. Средство поможет успокоить её и восстановить барьерно-защитные свойства.
- Гель для умывания от L’Oréal Paris — помогает очистить и увлажнить кожу.
- Средство для укладки волос Over Achiever от Matrix — пригодится, чтобы задать утром форму причёске и ходить так весь день.
- Тканевые маски для лица от Garnier — помогают бороться с жирным блеском и очищать кожу лица.
Узнать тип кожи и подобрать уход под свои запросы помогают на Skin.ru. Там вы можете почитать о том, как работают разные средства, и найти то, что подойдёт именно вам.
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опрос шедевральный просто😂😂😂
чищу зубы 2 раза в неделю
Человеческий2. Что делаете, если кожа на лице шелушится?
Говорю ей этого не делать3. Проснулись, а на лице прыщ — ваша реакция?
Все равно бриться, срежется4. Морщины украшают мужчину?
Мы не новогодняя елка5. Чем умываетесь?
Scipidar Tea Garden Sensitive6. Как часто бреетесь?
Постоянно7. А после бритья что используете?
Ответил в #5
8. Если у вас борода — как за ней ухаживаете?9. Маски и патчи пробовали?
Прибадриваю и говорю, что все будет хорошо
Маски на Новый год, Патчи безопасности регулярно устанавливаю10. Чёрные точки на лице бесят?
За загаром не видноПользуетесь SPF?
Sender Policy Framework, SPF (инфраструктура политики отправителя) — расширение для протокола отправки электронной почты через SMTP. SPF определен в RFC 7208.12. Как ухаживаете за телом?
Благодаря SPF можно проверить, не подделан ли домен отправителя.
Оно идеально само по себе13. Как выбираете гель для душа?
По акции14. Как считаете, вода может сушить кожу?
Ахахахахах15. К пилингам как относитесь?
Звучит не очень16. Подбираете шампунь под тип волос?
Мыльце отлично шампунится17. Как вы их моете?
Ну как, берешь мыло в руку и другой рукой елозишь. Получается пенка. Потом трешь об волосы. Странные у вас вопросы...18. Пользуетесь средствами для укладки?
Полотеньчик19. Если используете масло для бороды — то с какой целью?
Нет20. Как относитесь к уходовым средствам с пометкой «для мужчин»?
Из той же бочки, что для женщин, но отдушка другая.21. Сколько у вас в ванной баночек со средствами? Баночки второй половинки не в счёт.
Баночек пива?22. Если нужен совет по уходу, к кому обращаетесь?
К чертогам разума23. Как считаете, сколько допустимо тратить на средства для ухода в месяц?
300 рублей24. Где вы обычно покупаете уходовую косметику и средства гигиены?
В магазине, на рынке, в переходе, люблю спонтанные покупки25. Как вторая половинка отреагирует на ваши баночки?
Обожает мои банки