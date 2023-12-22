«Наш сеошник написал пет-проект, и теперь москвичам в разы проще искать ответы на свои бытовые вопросы»

Департамент информационных технологий Москвы рассказывает об этом решении и о культуре в своей команде.

Материал подготовлен при поддержке mos.ru

Юра Никулин отвечает за поисковый трафик на главном портале для москвичей — mos.ru. Он и его SEO-команда делают так, чтобы каждый житель Москвы смог найти на mos.ru ответ на свой вопрос — каким бы популярным или специфическим он ни был. От «Когда включат отопление» и «В какой детсад записать ребёнка» до «Как арендовать у города актовый зал» и «Что делать, если соседи плохо обращаются с собакой».

В этом году Юра запустил пет-проект — расширение для браузера SEO All Stars, которое упрощает жизнь любого SEO-специалиста. Уже через несколько месяцев его признали лучшим инновационным стартапом в сфере ИТ на Skolkovo Tech & Innovation Awards 2023.

Как работает его SEO-команда — в этом материале.

Юрий Никулин Руководитель поисковой оптимизации в Департаменте информационных технологий города Москвы

Привет, я Юра, и моя работа — притворяться поисковым ботом. Буквально — смотреть на сайты глазами «Яндекса», Google и других поисковиков.

За семь лет в ДИТ я разработал навигацию для 800 московских порталов, руководил продвижением приложения «Моя Москва» в сторах, а теперь делаю то же самое для главного городского сайта Москвы — mos.ru. Суть в том, чтобы пользователи быстрее находили нужную им инструкцию, новость или памятку и при этом дочитывали её, получая ответ на свой вопрос.

Всё, что мы с командой делаем на mos.ru, — для людей. А им в первую очередь должно быть удобно пользоваться сайтом. Но работая по старинке — нагоняя трафик на сайт механически, не особо заботясь о том, насколько информация соответствует запросу пользователя, — этого никогда не добиться. Если хочешь сделать хорошо пользователю, в SEO нужно использовать продуктовый подход.

Я говорю об этом везде, поэтому в отраслевой прессе меня часто называют «родоначальник продуктового подхода в SEО» в России. Это очень лестно, но я больше люблю, когда за меня говорят результаты моей работы.

Ежедневно мы совершенствуем mos.ru на основе поисковых инсайтов: как пользователи приходят на сайт, что, как долго и каким способом там ищут и так далее. За шесть лет посещаемость mos.ru увеличилась в семь раз: с 5 до 40 млн в месяц — это заслуга в том числе и SEO-команды. Сайт уже четыре года подряд занимает первое место национального рейтинга Минэкономразвития о качестве предоставления госуслуг в электронном виде.

Но я бы соврал, если бы сказал, что добиться этого было просто.

Если вы спросите «сеошника», в чём главная боль его профессии, то с вероятностью 100% услышите — «терять поисковый трафик».

У 90% сайтов на русском языке одна и та же проблема: боты видят не весь контент и не способны проиндексировать всё, что нужно. А значит, релевантный трафик течёт мимо.

В онлайн-магазинах приложений много расширений для оптимизации трафика — от того же Google Chrome, например. С их помощью можно сравнительно быстро получить мета-теги и базовые параметры SEO, но для идеальной оптимизации этого недостаточно. Они не умеют смотреть на сайты так, как на них смотрят поисковики, — не способны обнаружить скрытый контент или изменённые мета-данные.

Раньше, чтобы понять, как наш сайт воспринимают поисковики, нам приходилось «прыгать» от сервиса к сервису: использовать Postman в связке с Chrome DevTools, а потом ещё заходить в текстовые редакторы, чтобы определить разницу в HTML-коде. Ни мне, ни коллегам не было удобно. Процесс отнимал много полезного времени, которое каждый SEO с большим удовольствием потратил бы на более творческую работу.

Я долго думал, как решить эту проблему. Опросил знакомых специалистов из сферы, чтобы понять, чего им не хватает, как они решают те же проблемы. Оказалось, очень многим нужен универсальный и автоматизированный инструмент для оптимизации.

Так появилось SEO All Stars — расширение для браузера, которое полностью автоматизирует анализ сайта. Пользоваться им может любой SEO-специалист, оно интуитивно понятное и бесплатное.

Расширением можно просканировать любой сайт и получить оценку — насколько хорошо тот оптимизирован под поиск. Расширение способно улавливать контент — например, HTML и тексты, — который остаётся скрытым от поисковых систем. Если что-то на странице не позволяет ей подняться в поисковой выдаче достаточно высоко, расширение укажет на это и подскажет, как решить проблему.

Самое важное: все показатели SEO собраны в одном месте — для адекватного анализа и исправления проблем специалистам не потребуются другие инструменты.

Конечно, первым делом мы опробовали новое расширение на mos.ru. И оно тут же выявило шаблонные ошибки на 350 услугах. Оказалось, к примеру, что в разделе «Электронный дневник» поисковики не видели заголовки страниц: серверный рендеринг не работал. А на 50 трафиковых страницах ссылки не индексировались поисковиками — ботам они были вовсе недоступны.

Стоит понимать, что mos.ru — это огромный многоуровневый сайт с особой технической логикой. Но даже на нём всего за три месяца нам удалось исправить 50% этих ошибок. Раньше на тот же объём работы ушло бы втрое больше времени.

В итоге мы улучшили позиции в поисковых системах — в среднем с 11 до 7. А трафик на отдельных страницах вырос на 170%.

Всё то же можно сделать для других сайтов, применяя продуктовый подход. Если хотите углубиться в тему, можете полистать «О продуктовом подходе в SEO как новой эпохе поисковой оптимизации»: это небольшой доклад, с которым я выступал на Baltic Digital Days. Мне хотелось, чтобы любой SEO мог найти его и прочитать. А чтобы интересно было и новичкам — внутри много картинок.

Так как SEO ALL STARS оказался очень полезным, мы решили пойти дальше и вместе с командой ДИТ создать на его основе автоматический краулер — бота, который будет обходить mos.ru по всем URL-адресам. Активно работаем над этим прямо сейчас.

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