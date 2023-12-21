Кто придумывает новые кредитные карты?

Нашли этого человека и задали ему много вопросов.

Материал подготовлен при поддержке «СберБанка»

К концу года объём портфеля кредитных карт у российских банков может вырасти до рекордных 3,1 трлн рублей. Уже сейчас кредитками пользуются более 46 млн россиян — 26 млн, то есть больше половины из них, обслуживает «СберБанк». Поговорили с тем, кто придумывает, сколько будет длиться беспроцентный период и как помочь клиентам не платить проценты.

Александр Калинкин Руководитель кластера «Кредитные карты» в «СберБанке»

Как мы создаём кредитки

Мы с командой изучаем потребительское поведение, разбираемся в финансовых моделях и регулировании кредитного рынка. Потом вместе с финансовым блоком банка подбираем ставки и тарифы, а затем определяем, как будем продвигать кредитку после выхода на рынок.

У нас не принято зарабатывать на невнимательности клиента. В 2021 году моя команда выпустила продукт, который — сейчас вы удивитесь — помогает не платить проценты. В мобильном приложении «СберБанка» мы рассказываем, как пользоваться беспроцентным периодом и не переплачивать. Мы отказались от сложных терминов вроде «отчётный период» или «дата выписки». Оставили только информацию о тратах клиента в этом месяце, о начале и конце беспроцентного периода, а также о минимуме, который нужно возвращать ежемесячно, чтобы подтверждать свою платёжеспособность и не платить проценты.

Как мы придумали условия для нашей кредитки

Сейчас в «СберБанке» можно выпустить только одну кредитку — «Кредитную СберКарту» со 120 днями беспроцентного периода, пожизненным бесплатным обслуживанием и СМС-информированием. Раньше в банке было семь разных кредиток под разные цели — например, специальная карта для путешественников. Но в условиях и тарифах путались даже сотрудники. Мы с командой поняли: сколько людей, столько и клиентских сегментов. Поэтому правильнее идти в сторону кастомизации карты клиента, а не расширения линейки продуктов.

Беспроцентный период в 120 дней мы придумали во время общения с клиентами: собирали несколько фокус-групп. На первых кредитках грейс-период длился 50 дней, но клиенты сказали, что этого слишком мало, объяснив это тем, что долг комфортнее гасить с 3–4 зарплат — мы согласились на четыре месяца. Так появились 120 дней, которые сейчас стали эталоном на рынке.

После пандемии в 2021 году мы придумали ставку в 9,8% годовых в категории «Здоровье» — она самая низкая на рынке. За два года мы не поднимали её ни разу, хотя ключевая ставка Центрального банка выросла уже до 16%. Такой тариф мы считаем своей социальной миссией. За последний год покупки в этой категории совершили 8 млн владельцев «Кредитной СберКарты». За это время они сэкономили около 1 млрд рублей.

Важный источник информации для нас — отзывы клиентов: всё как в книге Джанелла Барлоу и Клауса Меллера «Жалоба — это подарок». Обращения для нас — это повод пересмотреть процессы внутри и понять, где что-то сломалось и как мы можем это исправить.

На чём мы зарабатываем

У любого кредитного продукта есть комиссионный и процентный доход. В первом случае мы получаем процент с каждой покупки, оплаченной нашей кредиткой, — его платит торговая точка. Но в основном всё же зарабатываем на процентах: не все клиенты возвращают деньги в грейс-период, предпочитая пользоваться деньгами дольше 120 дней.

Как можно использовать кредитку

В первую очередь, это резерв, с которым спокойнее, особенно если нет финансовой подушки. Мы заметили, что клиенты тратят деньги с кредиток так же, как с дебетовых карт: на одежду к новому сезону, кофе перед работой, проезд в транспорте. Это скорее «запасной кошелёк» и гарантия, что вы сможете воспользоваться деньгами, когда они вам понадобятся.

Есть и неочевидные способы потратить деньги с кредитки. Первый — инвестировать в хорошую кредитную историю. Если в будущем вы решите взять потребительский кредит — гораздо выше шанс, что банк одобрит его и предложит выгодную ставку.

Второй — погасить прошлый кредит. В первый месяц после открытия карты можно снять деньги без комиссии или перевести в другой банк по сниженной ставке. Так закрытие долга обойдётся дешевле.

Третий способ воспользоваться кредиткой с умом — положить деньги на накопительный счёт. Всё больше клиентов используют «Кредитную СберКарту» как инструмент пассивного дохода. Например, ваши траты примерно равны доходам, поэтому откладывать деньги сложно. В таком случае можно завести накопительный счёт или вклад и перевести туда зарплату, а для повседневных трат использовать кредитку. К концу беспроцентного периода вы возвращаете деньги банку, а себе забираете заработанные проценты со счёта.

Что учесть при открытии кредитки

Я бы посоветовал хорошенько изучить условия тарифа. Если вы заводите первую кредитку — установите небольшой лимит, например в одну зарплату. Посмотрите, как она работает, успеваете ли вы вернуть деньги в беспроцентный период.

Что делать, если банк отказал в выпуске кредитки

Решение банка зависит от того, были ли у вас просрочки по кредитным продуктам и брали ли вы кредиты в микрофинансовых организациях. Это самые популярные причины отказа банка в кредитной карте.

Но даже в этом случае ситуация не безнадёжная. Попробуйте завести дебетовую карту в том банке, где хотите оформить кредитку, а затем сделайте её зарплатной. Так банк увидит, что у вас есть официальный доход, и спустя какое-то время одобрит карту — в «СберБанке» это работает так. Банку нужно оценить ваш кредитный рейтинг (возможно, просрочка была исключением) и убедиться, что вы получаете регулярную зарплату.

«Кредитной СберКартой» можно пользоваться 120 дней без процентов, то есть купить подарки сейчас, а вернуть деньги — с первой, второй или даже третьей зарплаты. Четырёх месяцев хватит, чтобы в комфортном темпе оплатить дорогой подарок близкому, будь то робот-пылесос или телевизор.

На все операции, в том числе на снятие наличных, действует единая ставка 29,8%. Для покупок в «Мегамаркете» и в категории «Здоровье» (аптеки и медицинские услуги) она ниже — 9,8%. Обслуживание карты и уведомления всегда бесплатные. В мобильном приложении всегда доступна информация о размере платежа и сроке, в течение которого деньги можно вернуть без процентов. Чтобы случайно не потратить лишнего, там же можно установить комфортный кредитный лимит.

Реклама, ПАО «Сбербанк», https://www.sberbank.ru, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481

Кредитная СберКарта доступна для оформления сроком на 5 лет. Полная сумма кредита от 10 000 до 1 000 000 руб. (устанавливается индивидуально). Полная стоимость кредита/ставка от 9,8 до 29,8 % годовых. Льготный период кредитования начинается с даты, следующей за датой отражения операции по счёту, и заканчивается в последний календарный день третьего по счёту месяца, наступившего после окончания месяца, в котором была совершена операция. Действие льготного периода возобновляется ежемесячно. Сумма обязательного ежемесячного платежа — 3 % от суммы основного долга (но не менее 150 руб.) плюс проценты, начисленные за отчётный период на сумму основного долга в соответствии с договором.

Валюта кредита — рубли РФ. Стоимость обслуживания карты в год — 0 руб. Возраст заёмщика — 19–70 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредитной карты.