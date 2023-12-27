В 5 картинках: как делают AR-рекламу

Показываем примеры роликов и бэкстейдж производства.

Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

Одна из самых вирусных рекламных кампаний 2023 года — 7-секундный AR-ролик с колесящими по Парижу гигантскими сумками французского бренда Jacquemus. Позже косметическая компания Maybelline «пустила» по Лондону поезда и автобусы с огромными ресницами, у бутика Isabel Marant прохожих чуть не придавило кучей зубной пасты, а в центре Дубая из коробки вылезла 120-метровая Барби.

Сегодня AR — один из самых свежих инструментов для представления продукта аудитории. Эффект неожиданности в связке с гипер-реалистичностью привлекает большое медийное внимание. Но сколько ресурсов требуется на создание 10-секундного ролика с вау-эффектом? Задали этот вопрос команде маркетинга «Сбера».

Два главных принципа AR-ролика: историю нужно не рассказать, но показать, а сценарий — уместить на страницу. Чтобы «достучаться» до широкой аудитории, стоит выбирать узнаваемые локации и простые визуальные образы. Например, в ролике с ВДНХ мы передали мысль о возросшей ставке по вкладу (которая способна приумножить накопления) через образ частиц, которых становится так много, что их не может вместить целый павильон.

Стараемся использовать готовые модели для AR-роликов. Например, над СберКотом потрудилось несколько десятков специалистов, чтобы его поведение можно было настроить — и не тратить ресурсы на продакшен.

Сложнее всего нам дался ролик на фоне Лужников. Мы подбирали материал для цифры и процента, чтобы ткань казалась тактильно приятной. Прорабатывали «физику»: блики, растяжение материала, отскок при ударе о стадион, свечение (которое видно при дневном свете) и дымку на заднем плане (её количество меняется в зависимости от меры удаления объекта).

На продакшен ролика с нашим маскотом после утверждения сценария нам понадобилось около трёх недель.

Сама съёмка занимает всего день: главное, чтобы погода была подходящей, без ветра и дождя, иначе картинка будет неоднородная. Остальные 10–20 дней уходят на отрисовку. При этом модель котика, который может кочевать из одной кампании в другую, создали заранее.

Видео часто снимаем просто на смартфон. Локации и люди в роликах реальные. А для обработки и создания графики используем Houdini, Cinema 4D и пакет Adobe.

На этом не останавливаемся — будут и новые ролики (один из них как раз выйдет накануне Нового года). Посмотреть можно в том числе в нашем телеграм-канале.

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