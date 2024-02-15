5 шагов: превращаем смартфон в платёжный терминал

Чтобы принимать оплату где угодно.

Материал подготовлен при поддержке ВТБ

Сервис «ВТБ SoftPos» поможет клиентам банка принимать наличную и безналичную оплату и отправлять фискальный чек. Он может быть полезен:

В кафе или ресторане. Чтобы официантам не пришлось ждать, когда освободится терминал: принять оплату они смогут и на свой смартфон. А ещё — отредактировать заказ и разбить сумму на несколько платежей, если гости хотят раздельный чек.

Чтобы официантам не пришлось ждать, когда освободится терминал: принять оплату они смогут и на свой смартфон. А ещё — отредактировать заказ и разбить сумму на несколько платежей, если гости хотят раздельный чек. После доставки или поездки в такси . Курьерам и водителям не понадобится возить с собой терминал и беспокоиться о запасе ленты.

. Курьерам и водителям не понадобится возить с собой терминал и беспокоиться о запасе ленты. В торговом зале . Провести платёж смогут консультанты — это поможет разгрузить кассиров и избежать очередей.

. Провести платёж смогут консультанты — это поможет разгрузить кассиров и избежать очередей. В салонах. Принять оплату сможет хоть администратор, хоть мастер.

Принять оплату сможет хоть администратор, хоть мастер. На выездных мероприятиях: ярмарках, выставках и фестивалях. Чтобы принять оплату так, как удобно клиенту.

Выяснили, как это работает.

Чтобы использовать сервис, у вас должен быть открыт счёт в ВТБ. На Android-смартфон с NFC-чипом (он есть практически во всех современных смартфонах, даже бюджетных) скачиваем два приложения: «ВТБ Касса» (отвечает за финансовый учёт) и «ВТБ SoftPos» (проводит платёж).

Открываем «ВТБ Кассу» и создаём продажу.

Вводим сумму и выбираем способ оплаты.

Клиент может платить картой или стикером любого российского банка, по QR-коду, через платёжные сервисы. А также — наличными.

Получаем подтверждение об успешной оплате. Фискальный чек можно отправить клиенту на электронную почту или на телефон через SMS.

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