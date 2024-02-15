5 шагов: превращаем смартфон в платёжный терминал
Чтобы принимать оплату где угодно.
Материал подготовлен при поддержке ВТБ
Сервис «ВТБ SoftPos» поможет клиентам банка принимать наличную и безналичную оплату и отправлять фискальный чек. Он может быть полезен:
- В кафе или ресторане. Чтобы официантам не пришлось ждать, когда освободится терминал: принять оплату они смогут и на свой смартфон. А ещё — отредактировать заказ и разбить сумму на несколько платежей, если гости хотят раздельный чек.
- После доставки или поездки в такси. Курьерам и водителям не понадобится возить с собой терминал и беспокоиться о запасе ленты.
- В торговом зале. Провести платёж смогут консультанты — это поможет разгрузить кассиров и избежать очередей.
- В салонах. Принять оплату сможет хоть администратор, хоть мастер.
- На выездных мероприятиях: ярмарках, выставках и фестивалях. Чтобы принять оплату так, как удобно клиенту.
Выяснили, как это работает.
Чтобы использовать сервис, у вас должен быть открыт счёт в ВТБ. На Android-смартфон с NFC-чипом (он есть практически во всех современных смартфонах, даже бюджетных) скачиваем два приложения: «ВТБ Касса» (отвечает за финансовый учёт) и «ВТБ SoftPos» (проводит платёж).
Открываем «ВТБ Кассу» и создаём продажу.
Вводим сумму и выбираем способ оплаты.
Клиент может платить картой или стикером любого российского банка, по QR-коду, через платёжные сервисы. А также — наличными.
Получаем подтверждение об успешной оплате. Фискальный чек можно отправить клиенту на электронную почту или на телефон через SMS.
Реклама, ПАО «Банк ВТБ», https://www.vtb.ru/, Генеральная лицензия Банка России №1000, 18+
Отличная идея !
Попробую в субботу !