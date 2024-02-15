Промо

5 шагов: превращаем смартфон в платёжный терминал

Чтобы принимать оплату где угодно.

Материал подготовлен при поддержке ВТБ

Сервис «ВТБ SoftPos» поможет клиентам банка принимать наличную и безналичную оплату и отправлять фискальный чек. Он может быть полезен:

  • В кафе или ресторане. Чтобы официантам не пришлось ждать, когда освободится терминал: принять оплату они смогут и на свой смартфон. А ещё — отредактировать заказ и разбить сумму на несколько платежей, если гости хотят раздельный чек.
  • После доставки или поездки в такси. Курьерам и водителям не понадобится возить с собой терминал и беспокоиться о запасе ленты.
  • В торговом зале. Провести платёж смогут консультанты — это поможет разгрузить кассиров и избежать очередей.
  • В салонах. Принять оплату сможет хоть администратор, хоть мастер.
  • На выездных мероприятиях: ярмарках, выставках и фестивалях. Чтобы принять оплату так, как удобно клиенту.

Выяснили, как это работает.

Чтобы использовать сервис, у вас должен быть открыт счёт в ВТБ. На Android-смартфон с NFC-чипом (он есть практически во всех современных смартфонах, даже бюджетных) скачиваем два приложения: «ВТБ Касса» (отвечает за финансовый учёт) и «ВТБ SoftPos» (проводит платёж).

Открываем «ВТБ Кассу» и создаём продажу.

Вводим сумму и выбираем способ оплаты.

Клиент может платить картой или стикером любого российского банка, по QR-коду, через платёжные сервисы. А также — наличными.

Получаем подтверждение об успешной оплате. Фискальный чек можно отправить клиенту на электронную почту или на телефон через SMS.

Изучить подробнее

Реклама, ПАО «Банк ВТБ», https://www.vtb.ru/, Генеральная лицензия Банка России №1000, 18+

1.3K показов
42 открытия
0
1 комментарий
Лев Щенин

Отличная идея !
Попробую в субботу !

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
-2 комментариев
Раскрывать всегда