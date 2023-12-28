«Совкомбанк» стал углеродно нейтральным

Группа компаний компенсировала прямые и косвенные выбросы парниковых газов за 2022 год.

Материал подготовлен при поддержке «Совкомбанка»

«Совкомбанк» компенсировал углеродный след от работы всех своих отделений за 2022 год, а таких у банка более 2000. В итоге он стал первой углеродно нейтральной системно значимой кредитной организацией — причём как по прямым, так и по косвенным энергетическим выбросам парниковых газов.

Всего банк компенсировал 22 тысячи тонн парниковых газов.

Углеродный след — это объём выбросов, которые попадают в атмосферу в результате человеческой деятельности. Он образуется постоянно: например, когда мы готовим ужин или водим машину. Но особенно — когда что-то производим. Парниковые газы увеличивают парниковый эффект, а из-за него, в свою очередь, растёт температура на планете.

Компенсировать выбросы парниковых газов можно разными способами. Например, высаживая деревья, оптимизируя затраты электричества, производя больше чистой энергии (с помощью ветровых станций, солнечных батарей, биогаза). Но компании не обязательно делать это самостоятельно — можно приобрести «углеродные единицы» и тем самым компенсировать любые выбросы парниковых газов. А с помощью «зелёных сертификатов» — сократить углеродный след от потребления энергии.

Так, «Совкомбанк» компенсировал 4 тысячи тонн парниковых газов (именно столько произвели его отделения за год), купив «углеродные единицы» климатического проекта «ЗапСибНефтехим» (входит в «СИБУР»). Проект предусматривает использование побочных продуктов производственного цикла вместо основного топлива на Тобольской ТЭЦ. Это более экологичный способ выработки электро- и теплоэнергии, который снижает выбросы парниковых газов.

А 18 тысяч тонн потреблённой энергии компенсировал несколькими сертификатами на добычу новой, возобновляемой. Её произвели с помощью воды, ветра и солнца на Красноярской ГЭС, Медвеженской ВЭС и Самарской СЭС №2.

Ежегодно оценивать свой углеродный след «Совкомбанк» начал в 2020 году. А в 2021-м поставил две стратегические цели: к 2030 году — компенсировать выбросы парниковых газов от своей работы и от потребления энергии (эту задачу он закрыл на 6 лет раньше), а к 2050 году — ещё и выбросы от работы заёмщиков и поставщиков.

Реклама, ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480