Челлендж: расплатиться за орешки со сгущёнкой… улыбкой

Рассказываем, удалось ли, в пяти картинках.

Материал подготовлен при поддержке компании «Сбер»

Выйти в обеденный перерыв без телефона и карты и при этом суметь расплатиться в кафе и магазине — возможно, если подключить новый сервис «Оплата улыбкой» от «Сбера». HR-специалист vc.ru и DTF Аня Казак проверила, как он работает — и правда ли так платить проще и быстрее.

Установка. В первую очередь Аня подключила сервис: открыла «СберБанк Онлайн» и сказала виртуальному ассистенту: «Оплата улыбкой». И улыбнулась.

В «Сбере» уверяют: точность распознавания лица достигает 99,99%, и алгоритм не спутает реального человека с фото или видео. При этом камера узнает Аню, даже если она сменит причёску, наденет очки или увлечётся аквагримом.

В приложении Аня также установила код безопасности: он может потребоваться для подтверждения покупок.

Оплата в магазине. По улыбке вас смогут рассчитать в сетях партнёров банка, например во «ВкусВилле» или кафе Prime. В «Азбуке Вкуса» около нашего офиса тоже есть подходящий терминал. Аня положила перед кассиром орешки со сгущёнкой и сказала, что заплатит улыбкой, — та сразу поняла, о чём речь.

Мы попытались обмануть сервис: в камеру вместе с Аней посмотрели сразу несколько человек. Терминал прошёл испытание и отказался проводить оплату — мол, пусть посторонние сперва выйдут из кадра. Когда Аня оказалась в объективе одна, оплата прошла моментально. Так же быстро коллеги растащили орешки, стоило Ане зайти в офис с коробкой.

Снятие наличных. Если в магазине поблизости пока нельзя расплатиться улыбкой, не страшно. Некоторые банкоматы «Сбера» — а они повсюду — уже выдают наличные по взгляду в камеру (обращайте внимание на пометку «Войти по биометрии»). В первый раз карта всё же пригодится: её нужно приложить к считывателю, чтобы активировать функцию. Камера узнала Аню с первого раза, купюры вылезли быстрее обычного, а Аня наконец избавилась от страха забыть карту в банкомате.

Чтобы не таскаться на обеденный перерыв с кардхолдером и платить до двух раз быстрее, достаточно подключить сервис «Оплата улыбкой». Улыбаться на камеру могут все совершеннолетние владельцы дебетовок и кредиток «Сбера». Отказаться от биометрии и отозвать согласие на использование своей улыбки можно в любой момент в приложении банка.

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