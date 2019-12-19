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Конкурс: авторская линейка одежды и iPhone — за лучшую иллюстрацию

В первую очередь для дизайнеров, художников и иллюстраторов. Читателям vc.ru — дополнительный приз.

6 комментариев
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Материал подготовлен при поддержке БКС

Стартовал конкурс Art Finance — совместный проект БКС, Synergy Art и бренда «ТВОЕ». Нужно создать иллюстрацию на одну из двух тем — «Арт-бизнес» или «Деньги как искусство». Больше никаких ограничений, просто нарисуйте что-то, что отражает одну из тем. Лучшие работы станут принтами для новой линейки одежды.

Организаторы конкурса хотят поддержать молодых художников, дизайнеров и иллюстраторов, а заодно популяризировать инвестирование.

Чтобы принять участие, нужно опубликовать работу на своей странице в Instagram c хэштегом #жизнькакинвестиции и отправить её на электронную почту artfinance@msk.bcs.ru. Иллюстрация должна соответствовать техническим требованиям. Приём заявок продлится до 9 января.

Каждую пятницу самые интересные работы будут появляться на страницах «БКС Брокер» и «БКС Премьер» в Instagram. А победителей конкурса определит жюри:

Имена победителей станут известны 15 января. Четыре иллюстрации, выбранные жюри, напечатают на футболках, которые поступят в продажу в магазинах «ТВОЕ» в начале 2020 года. Также победители получат сертификаты на проживание в арт-резиденции и образовательный курс «Как заработать на искусстве» в Synergy Art Academy.

Для читателей vc.ru приготовлен отдельный приз — iPhone 11. Чтобы принять участие в его розыгрыше, нужно до 9 января 2020 года продублировать конкурсную работу в комментариях к этой статье и прикрепить ссылку на публикацию в Instagram. Юридические правила конкурса можно прочитать здесь.

Общий срок проведения конкурса Art Finance: 19.12.2019 – 15.01.2020. Срок выполнения конкурсных заданий: 19.12.2019 – 08.01.2020. Источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте: https://broker.ru/promo/art-finance.

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6 комментариев
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Ksusha Dusmikeeva

0

Технические требования сломались.

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Natasha Polyakova

Ksusha
3

https://broker.ru/promo/art-finance/f/rules.pdf?v3 

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Ksusha Dusmikeeva

Natasha
0

спасибо

Ответить

Daria Shatova

1

а ссылочка на тех требования битая, поправьте плиз :) 

Ответить

Дмитрий Мухин

Daria
0

готово

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Илья Михнюк

0

Срок выполнения конкурсных заданий: 19.12.2019 – 08.01.2012. Опечатка - 2012

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