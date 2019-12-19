Конкурс: авторская линейка одежды и iPhone — за лучшую иллюстрацию

В первую очередь для дизайнеров, художников и иллюстраторов. Читателям vc.ru — дополнительный приз.

В закладки

Материал подготовлен при поддержке БКС

Стартовал конкурс Art Finance — совместный проект БКС, Synergy Art и бренда «ТВОЕ». Нужно создать иллюстрацию на одну из двух тем — «Арт-бизнес» или «Деньги как искусство». Больше никаких ограничений, просто нарисуйте что-то, что отражает одну из тем. Лучшие работы станут принтами для новой линейки одежды.

Организаторы конкурса хотят поддержать молодых художников, дизайнеров и иллюстраторов, а заодно популяризировать инвестирование.

Чтобы принять участие, нужно опубликовать работу на своей странице в Instagram c хэштегом #жизнькакинвестиции и отправить её на электронную почту artfinance@msk.bcs.ru. Иллюстрация должна соответствовать техническим требованиям. Приём заявок продлится до 9 января.

Каждую пятницу самые интересные работы будут появляться на страницах «БКС Брокер» и «БКС Премьер» в Instagram. А победителей конкурса определит жюри:

Имена победителей станут известны 15 января. Четыре иллюстрации, выбранные жюри, напечатают на футболках, которые поступят в продажу в магазинах «ТВОЕ» в начале 2020 года. Также победители получат сертификаты на проживание в арт-резиденции и образовательный курс «Как заработать на искусстве» в Synergy Art Academy.

Для читателей vc.ru приготовлен отдельный приз — iPhone 11. Чтобы принять участие в его розыгрыше, нужно до 9 января 2020 года продублировать конкурсную работу в комментариях к этой статье и прикрепить ссылку на публикацию в Instagram. Юридические правила конкурса можно прочитать здесь.