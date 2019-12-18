История ЖКХ за три века

Как в Москве жили без водопровода, и почему дворники работали на полицию.

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Материал подготовлен при поддержке компании «Донстрой»

150 лет назад воду из Москвы-реки было смертельно опасно пить, а профессия дворника считалась престижной. За это время многое изменилось: Денис Ромодин, старший научный сотрудник Музея Москвы, рассказывает историю жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Выпить воды и умереть: как и когда появилась первая канализация в Москве

Строительство первой канализации​

В 1864 году Александр II утвердил «Положения о губернских и уездных земских учреждениях». Земства, то есть выборные органы местного самоуправления, должны были отвечать за устройство и содержание дорог, школ, больниц, богаделен и приютов, строительство церквей и содержание тюрем.

Спустя шесть лет, в 1870 году, провели городскую реформу, после которой в 509 городах России решили ввести новые органы самоуправления — городские думы. Они занимались здравоохранением, народным образованием, хозяйственными проблемами. Именно с этого времени во многих городах появляются привычные нам службы коммунального хозяйства.

До учреждения городских дум в некоторых городах водопровод, трамваи и электростанции были частным бизнесом.

До конца 19 века на всей территории Москвы нечистоты сливали в выгребные ямы. Последние представляли деревянные срубы, обмазанные глиной. Такие колодцы были негерметичны и загрязняли почву и воду. В реки тоже сливали отходы: помои из кухонь, от стирки белья, мытья полов, грязную воду из бань и так далее. Несмотря на то, что в городе было много пресных источников, пить воду было опасно.

Реки Яуза, Неглинная, Самотёка и другие были заполнены всевозможными отбросами. Их часто прикрывали сводами, чтобы не беспокоить горожан видом и нестерпимой вонью. Мягкая вода Москвы-реки была заражена нечистотами, беспрепятственно стекающими со всего города. Тиф, оспа, лихорадка, дифтерит, скарлатина стали постоянными болезнями в таких условиях.

Властям было очевидно, что канализация — единственный рациональный способ очистить город, снизить заболеваемость и смертность. Однако с момента возникновения мысли о сооружении канализации и до начала строительства первой очереди в 1894 году прошло 20 лет. Это время ушло на всевозможные изыскания, составление проекта, его утверждение, поиск финансов и так далее.

Строительство первой очереди канализации в Москве заняло около четырех лет и закончилось в 1898 году. С запуском канализации уменьшилась общая смертность от инфекций. Если в 1870-71 годах на 1000 жителей умерло 40 человек, то в 1909 году всего 15 человек.

​17 июля 1898 года начала работать Главная насосная станция. Она была предназначена для перекачивания городских сточных вод на Люблинские поля орошения. Там стоки очищали и использовали для выращивания сельскохозяйственных культур.

От газа к электричеству

Не менее важной проблемой было и городское освещение Москвы. С первой трети 19 века столичные улицы освещали масляные фонари, но такого света было недостаточно.

Журналист и писатель Владимир Гиляровский так описывал Москву в 1873 году: «Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и, только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом».

Фонари на Охотном ряду

На смену масляным фонарям во всем мире приходили газовые. Поэтому в 1865 году Московская городская дума заключила тридцатилетний контракт с голландским предпринимателем Букье и британским инженером Гольдсмитом на строительство газового завода и освещение Москвы газом. Через три года около Курско-Нижегородского вокзала построили первые корпуса завода. В этих корпусах сейчас располагается бизнес-центр АРМА.

В 1886 году дума подписывает договор с Обществом городского освещения, а уже через год по проекту архитектора Владимира Шера в Георгиевском переулке возводится первая электростанция, сейчас это выставочный зал «Новый Манеж». В 1912 году столичные власти создают специальный Отдел освещения, который разрабатывает масштабный план по переустройству городского освещения.

Кто убирал улицы и какая роль была у дворников

​Дворник чистит мостовую на Ильинке

Что касается уборки и содержания городских улиц, то с 1892 года она осуществлялась силами не только города, но и владельцев домов. Они должны были содержать тротуары и «непарадные» проезды перед своими владениями «в надлежащем виде».

Однако бедным горожанам было сложно убирать участки перед своими владениями, поэтому нередко возникали конфликты. Жалобы были и от крупных и состоятельных домовладельцев, так как они зачастую вынуждены были терпеть большой транзитный поток транспорта.

В 1897 году власти города объединили две статьи расходов, «Мостовые» и «Очистка города», в одну — «Благоустройство». Но по сути они занимались лишь очисткой больших улиц и общественных пространств. Конечно, были и дворники, которые отвечали за очистку дворов.

Дворниками в царской России работали только мужчины. За плохое выполнение своих обязанностей или за грязную форму их могли отстранить от работы. Это становилось большим ударом, так как в царской России профессия дворника была уважаемой и хорошо оплачиваемой.

В 1866 году, после покушения Дмитрия Каракозова на Александра II, дворников обязали записывать всех, кто приезжал в их дома и уезжал. Кроме того, было приказано «строжайше, чтобы поверка сих книг и донесения о замеченных неверностях в оных, а равно о числе прибывающих в дома и выбывающих из оных делаемы были непременно и в надлежащее время».

О прибывшем следовало сообщить в течение 24 часов. А в случае нарушения за «открытых незарегистрированных» жильцов домовладельцу или управляющему грозил огромный штраф — пять рублей за каждого человека в сутки. Для сравнения: за один рубль можно было купить воз соломы или сорок яиц.

В новой инструкции также указывалось, что дворники должны следить и за тем, чем занимаются жильцы: «Особой заботливости владельцев недвижимой собственности (или ответственных управляющих) поручается должное наблюдение за тем, чтобы в домах и в иных помещениях злоумышленники не могли заводить тайные типографии, держать взрывчатые вещества, оружия и склады противуправительственных изданий, а также устраивать приспособления для совершения преступлений с политическою целью».

Именно тогда все домовые дворники превратились во вспомогательных служащих полиции. Они круглосуточно следили за жильцами, дежурили по ночам и участвовали в силовых операциях.

В инструкции, утвержденной московским генерал-губернатором Владимиром Долгоруковым после покушения на царя в 1879 году, говорилось: «Домовый дворник и ночной сторож, по дошедшей до него очереди, обязан выходить на уличное дежурство в назначенные для него полицией час и место, не ожидая напоминания; на дежурстве быть трезвым и исправным и ни под каким предлогом не уходить с дежурства до прибытия смены».

Дворникам выдали нагрудные жетоны и свистки, ввели специальную форму одежды. Часто им приходилось рисковать своей жизнью — ночью воры и бандиты могли зайти на их участки. От этих «лихих людей» запросто можно было схлопотать пулю или ножевое ранение.

Дворник, конец 19 – начало 20 века​

В сознании небогатых мещан и рабочего класса дворники часто ассоциировались с полицейским надзором. Поэтому многим изрядно досталось во время Февральской и Октябрьской революций: с ними расправлялись так же жестоко, как с городовыми и жандармами.

Что стало с ЖКХ после революции

Революция стала сложным периодом для города: коммунальное хозяйство было фактически уничтожено, как и вся инфраструктура. Кроме того, в октябрьские дни 1917 года оказались разрушены многие кварталы Москвы, был сильно поврежден даже Кремль.

В эти годы впервые начинается практика городских субботников. Людей не хватало, поэтому к уборке начали привлекать жителей и работников организаций.

В ноябре 1917 года в соответствии с Постановлением II съезда было создано Главное управление по делам местного хозяйства: так начался период централизации управления. Многие вопросы организационной структуры и компетенции коммунальных отделов были решены на первом I Всероссийском съезде заведующих коммунальными отделами, который проходил 20-25 января 1920 года.

Коммунальные отделы стали обособленными хозяйственно-техническими организациями. Они отвечали за жилищное дело, в которое входило и управление землями в городе, и водопровод с освещением, и канализация, и общественный транспорт. Именно тогда в Театральном проезде, в доме №3, появляется Управление московского городского хозяйства.

К концу 1920-х годов происходит «технологизация» отрасли. В 1930-х годах увеличивается количество поливомоечных машин, автотранспорта для ремонта городского хозяйства. Первым созданным в Управлении благоустройства Москвы стал подметальный автомобиль ПУ-2 на шасси грузовика ГАЗ-АА.

Специалистов коммунального хозяйства стали учить в вузах и на курсах, которые проходили в Музее коммунального хозяйства.

В 1930 году Главное управление коммунального хозяйства переходит из ведения НКВД в ведение Совета народных комиссаров (СНК), а через год — в Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР. Так московское городское хозяйство целиком переходит в ведение городских властей.

Из тунеядцев в дворники

В 1920-1930-х годах жизнь дворников не изменилась. Так как коммунальное хозяйство Москвы до 1930 года было в ведении НКВД, то им всё так же также приходилось следить за жителями и присутствовать при арестах.

Постепенно в профессии стали появляться и женщины. А ещё в эту профессию шли люди с высшим образованием: музыканты, писатели и художники. Так они могли избежать закона «О тунеядстве» и устроиться на официальную работу.

Работа дворников осложнялась тем, что им приходилось ходить на ночные дежурства. В 1957 году профсоюз рабочих коммунального хозяйства выступил за запрещение ночных дежурств дворников, но просьба так и не была удовлетворена. Правда, дворников освободили от обязанности лично докладывать о ситуации в отделение милиции.

Также милиция лишилась и права требовать обязательного участия дворников в задержаниях преступников и прочих мероприятиях, а разрешение на их содействие следовало запрашивать у жилищно-коммунальных служб. Так завершилась и правоохранительная служба дворников.

К 1980 годам профессия стала почти женской, но ситуация резко изменилась после того, как дворникам стали мало платить. Кадров не хватало, и это решили исправить набором временных работников. Однако последние довольно быстро стали постоянными. Именно с 1990-х дворники облачились в оранжевые жилеты, которые сменились в Москве в 2010-х годах на синие, с названием подведомственных «Жилищников».

ЖКХ во время Великой Отечественной войны и после

В годы Великой Отечественной войны большая часть человеческих ресурсов и техники была на фронте, а оставшаяся в городе работала на нужды военного времени. Например, часть троллейбусов была переоборудована для доставки дров в жилые дома.

В послевоенный период началась реконструкция городского хозяйства. При Исполнительном комитете Московского городского Совета народных депутатов создали Управление развития и эксплуатации инженерных систем, жилищного хозяйства, благоустройства и санитарной очистки города.

В период с 1948 по 1976 года убрали всю брусчатку с улиц, исключение сделали для Красной Площади, Кузнецкого моста и Баррикадной улицы. В 1949–1964 годах реализовали план по озеленению крупных магистралей столицы и модернизировали городское освещение.

С 1950-х годов на улицах появился снегоуборщик, который московские дворники ласково прозвали «Золотые ручки». В 1956 году начались работы по созданию первого специального подметально-уборочного автомобиля на базе грузовика ГАЗ-51. А в 1970-х годах на улицы выходят поливочно-моечные и снегоуборочные машины. Их жёлтые и оранжевые баки надолго стали символом московской коммунальной техники, вплоть до появления в 1990-х годах тракторов «Беларус».

С 1994 года правопреемником Управления развития и эксплуатации стало Управление, а затем Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Масштабная механизация пришла в 2000-е года с появлением малогабаритной техники, которая облегчила уборку улиц в разное время года.

​Поливочно-моечные и снегоуборочные машины были сделаны на базе грузовиков ЗИЛ-130

Как очищают воду сейчас и куда увозят снег

Малых Михаил, генеральный директор управляющей компании «Смарт Центр» (входит в группу «Донстрой»)

«Сейчас для уборки улиц в Москве есть целый автопарк профессиональной техники. Территорию жилых комплексов обычно убирают управляющие компании. Например, у нас снег расчищают дворники с помощью техники, обычно это небольшие тракторы и машины от компании Bobcat. Зимой добавляются противогололедные средства, а убранный снег вывозится на снегоплавильные станции.

Что касается освещения улиц, то в 2010 года в России запущена программа по замене обычных ламп на светодиодные. Это помогает экономить электроэнергию, к тому же такие лампы служат дольше по сравнению с ртутными, натриевыми и накаливания.

Воду очищают как на уровне города, так и в самих домах.

Первичную очистку проводят сразу после того, как воду берут из рек. Сначала её перегоняют в регулирующий бассейн, где фильтр удаляет крупный мусор. Потом жидкость попадает в так называемую смесительную, где ее обеззараживают с помощью специальных реагентов.

Кроме этого, во многих современных домах дополнительно установлены системы очистки. Вода сначала проходит фильтр тонкой очистки, потом ещё один, с активированным углём и кварцевым песком. После этого жидкость проходит через полупроницаемые мембраны и делится на два потока: та, которая прошла все фильтры и мембраны, дополнительно обеззараживается ультрафиолетовой установкой и попадает в краны. А та, которая содержит много солей, сбрасывается в канализацию».

Жилой квартал «Символ»

Последнее, о чём вы будете задумываться в жилом квартале «Символ» — бытовые вопросы. Например, войти в дом или заехать в паркинг можно, приложив смартфон к датчику, всем жителям доступен консьерж-сервис 24 часа 7 дней в неделю. А ещё жилой квартал «Символ» это:

Яркая бионическая архитектура — плавные формы зданий разрабатывали британские бюро LDA Design и UHA London.

Собственный парк «Зелёная река»: 40% всей территории жилого квартала отведено под прогулочные зоны.

Приватность и дворы без машин — территории домов огорожены, охрана работает круглосуточно, а машины находятся в подземном паркинге.

Открытые террасы на крышах домов, панорамные окна, потолки более 3 метров и всего 5 километров до Кремля.