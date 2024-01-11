В 5 картинках: что умеет студент курса по дизайну

Показываем его проекты после одного, трёх, шести и 12 месяцев обучения.

Материал подготовлен при поддержке онлайн-школы дизайна Contented

Судить о качестве онлайн-курсов можно по работам его учеников. На нашу просьбу — показать, что реально умеют её студенты, — откликнулась онлайн-школа дизайна Contented. И прислала пять работ одного из своих выпускников, Андрея Мельникова.

Андрей окончил курс Contented по графическому дизайну около года назад и практиковался в разных визуальных форматах: придумывал фирменный стиль, логотипы и упаковки для брендов, рисовал афиши и рекламные баннеры, разрабатывал мерч. Ниже — пять его работ разных периодов обучения: попросили его немного рассказать про каждый.

Проект №1. Через месяц после начала учёбы

«Через месяц в школе я освоил базу Adobe Photoshop и Illustrator: научился выстраивать композицию, пользоваться пером, сам сделал несколько первых картинок и плакатов. Для меня на тот момент очень важно было научиться справляться со страхом белого листа, и это получилось: механиками, которыми тогда поделились преподаватели, я пользуюсь до сих пор».

Проект №2. Через три месяца

«За три месяца я освоил Figma, познакомился с основами создания лендингов и разворотов страниц. Разобрался с цветовыми кругами Иттена и начал практиковаться в шрифтах. Понял, как правильно обрабатывать клиентские брифы, использовать бренд-буки и, собственно, анализировать продукт, для которого нужен дизайн. Всё это позволило мне понять, как перестать копировать или ориентироваться на чужие работы — и начать создавать своё».

Проект №3. Через полгода

«На шестом месяце я уже выбрал направление, в котором буду развиваться, — айдентику. И начал работать над дипломным проектом. Это была моя первая большая работа. Спасибо наставнице, которая была на связи почти 24/7 и, пока я работал, постоянно давала обратную связь, многое подсказывала. Проект ещё нужно было защитить. Навык общения для дизайнера важен, необходимо всегда поддерживать коммуникацию с заказчиками».

Проект №4. Через год

«Через год работа над брифами заказчиков стала обычным делом. Для второго — финального — дипломного проекта я выбрал новое направление — упаковку продуктов. К тому моменту мы уже прошли основы моделирования, анимации и видео, изучали физические свойства объектов, породнились с Cinema 4D и After Effects. Мне стало понятно, как преподносить себя на рынке и как обходить неудобные моменты коммуникации с заказчиком».

Проект №5. Сегодня

«Прошло уже около года, как я окончил курсы. За это время, чтобы обогатить резюме, попробовал себя на фрилансе. После трёхмесячной стажировки в Департаменте стратегического развития и управления территорией ВДНХ меня официально трудоустроили. Как член команды я отвечал за общий стиль всей территории. За время работы прокачал стрессоустойчивость, научился проявлять инициативу.

Сейчас я работаю в организации, которая занимается волонтёрской деятельностью, самостоятельно веду проекты, в том числе большие. Один из них — городская фотовыставка-галерея о разных направлениях волонтёрства. Даже спустя год я продолжаю развиваться — например, учусь говорить о себе как о дизайнере, создавать личный бренд. Из профессиональных хотелок — разработать фирменный стиль для какого-нибудь всероссийского проекта».

Из всех специальностей в дизайне Андрей выбрал профессию графического дизайнера как самую универсальную. Графические дизайнеры нужны и в рекламе, и в искусстве, и в ИТ — от телекома до банков. Они могут работать в креативном агентстве, на стороне клиента или на фрилансе. Для некоторых умение создавать визуальные креативы — способ повысить свою ценность в текущей компании и начать зарабатывать больше.

В Contented придерживаются идеи о том, что хорошая программа прежде всего развивает стиль и повышает качество работ. Хорошие результаты невозможны без упорства самих студентов: работы новичков не могут сравниться с работами профи, но важно то, как их навыки растут. За 20 месяцев студенты готовят 18 полноценных проектов и могут получить «опыт в полях» на стажировке в креативном агентстве Red Keds.

Преподаватели Contented не теоретики: это арт-директора, владельцы студий и агентств, работавшие с «Яндексом», МТС, X5 Retail Group, Tele2, «ИКЕА», PepsiСo, Adidas, BMW и другими. Contented гордится работами своих студентов и показывает их на своем сайте. Там же можно познакомиться с программой курса «Графический дизайнер с нуля до PRO».

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