Инструкция: фуд-фото на смартфон

Советы по свету, композиции и технические хитрости.

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Свет

Для фотографий еды лучше всего подходит естественное дневное освещение. Чтобы получить больше света, можно расположить тарелку с едой прямо перед окном — на столе, подоконнике или табуретке. В электрическом свете у снимков появляется жёлтый оттенок. Избежать нежелательного эффекта помогут лампочки белого света.

При ярком солнце на фото могут получиться слишком резкие тени. Это исправит тюль или неплотная ткань, которую можно использовать вместо профессионального рассеивателя. Можно просто задёрнуть тюль или натянуть материю на оконную раму. Важно использовать материалы, которые пропускают свет. Благодаря этой хитрости тени на фотографии станут мягче.

​Фотография на подоконнике при дневном свете Анна Сатурова

Но некоторые продукты могут здорово выглядеть на снимке с резкими тенями. Например, лимонад в стеклянном стакане можно специально подсветить сзади — получится контрастный снимок.

Не стоит вставать спиной к источнику света. Иначе его тень накроет блюдо, и фон получится слишком тёмным. Чтобы этого избежать, можно отойти вбок и сделать несколько снимков с разных сторон. Это поможет увидеть, в каком свете еда выглядит лучше всего.

Мелкие декоративные элементы могут «потеряться» в глубоких тенях. Избежать этого поможет светоотражетель. Нужно расположить напротив солнца плотный белый лист бумаги или светлый форзац открытой книги. И детали, которые находятся в тени, будут подсвечены отражённым светом. Освещённость в кадре выровняется.

Если мне нужно сделать кадр, когда за окном темно, то выбираю тёмный фон для контраста с блюдом, включаю одну лампу сбоку и не самый яркий комнатный свет. Затем выравниваю контраст в фоторедакторе и точечно вытягиваю по свету блюдо. Анна Сатурова food-фотограф

​Снято в сумерках. В кадр добавлены фонарики — они подсвечивают объекты и создают новогоднее настроение Анна Сатурова

Ракурс

Как и в случае со светом, стоит снять несколько фотографий с разных сторон. Сначала нужно сделать нарисованный в воображении снимок, а после взяться за дополнительные кадры. Примеры удачных ракурсов можно подсмотреть в Instragram food-блогеров.

Сверху стоит снимать «плоскую» еду: суп, яичницу или пиццу. Это же относится и к съёмке ингредиентов перед приготовлением блюда — сбоку такая выкладка не будет выглядеть эффектно. Вид сверху также выгодно подчеркнёт фактуру блюда.

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Вид сбоку поможет показать начинку и высоту блюда — бургеры или стопку блинов. А посыпанный ягодами торт стоит снять под углом — это позволит одновременно продемонстрировать и высоту, и украшение.

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Композиция

1. Правило третей. Нужно разделить изображения двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями. Можно сделать это мысленно или включить «Сетку» в камере смартфона. На пересечении линий расположены точки, на которые человек обращает внимание в первую очередь. Поэтому на пересечении линий стоит разместить ключевые элементы кадра.

На фото нанесены линии по правилу третей 1000.menu

2. Правило диагоналей. Расположение главных объектов на фото по диагонали. Этот приём одновременно создаёт упорядоченность и добавляет кадру динамики. Для создания композиции можно повернуть столовые приборы под углом или поставить несколько тарелок в ряд по диагонали.

pexels.com

3. Расположение объектов на разных уровнях. Этот способ также добавляет динамики в кадр. Можно добавить подставку под тарелку или расположить стаканы на разной высоте.

pexels.com

4. Использование ритма. Фотографию сделают ритмичной повторяющиеся элементы: фрукты, листья зелени или конфеты.

​Одинаковые роллы добавляют ритмичности pexels.com

5. Создание симметрии. Симметричную композицию можно использовать, расположив предмет по центру кадра. Этот принцип хорошо работает с одинаковыми продуктами.

pexels.com

Фон и реквизит

Есть базовые правила: тёмный фон подчеркнёт цвет еды, а белый поможет сфокусировать внимание на деталях. Чем сложнее выглядят блюда, тем проще должен быть фон. Лаконичная льняная салфетка не перетянет внимание зрителя и не перегрузит кадр. А если блюдо простое, например, тарелка с кашей — можно разместить его на скатерти с узором.

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Для домашней съёмки можно подобрать нейтральный фон, который будет использоваться чаще всего. Это сэкономит время и поможет поддержать единый стиль фотографий. Такими вариантом может стать поверхность стола или табуретки, поднос, скатерть или подоконник.

Реквизитом может стать всё, что есть под рукой: упаковочная бумага, разделочные доски, прихватки и фартук, сама посуда. Лучше использовать матовые тарелки и приборы — глянцевая поверхность и блестящий металл будут бликовать. Ещё можно дополнить кадр ингредиентами блюда. Пирог на посыпанном мукой столе или свежая зелень рядом с тарелкой салата украсят снимок и покажут, что еда свежая.

Декоративные элементы могут быть и не связаны с кулинарией. Например, перед Новым годом можно добавить на фото конфетти или ёлочные игрушки, летом — букетик полевых цветов, а осенью — сухие листья.

pexels.com

Мой чек-лист для домашнего food-фото: — Фон: доска, поверхность стола или фотофон; — Самая разная посуда, лучше без принтов и узоров, интересные формы. — Тряпочки, полотенца пастельных спокойных тонов. — Специи: звезды бадьяна, гвоздика, корица, сумах, розмарин, мускатный цельный орех. Ими можно украсить кадр. — Прочий декор: хлопок, сухоцветы, веточки еловые или шишки, открытки, винтажные вилки, чайные ложки или соусники. Анна Сатурова food-фотограф

Хитрости

Супы-пюре, каши, смузи и другие подобные блюда могут выглядеть на фото не очень аппетитно. Поэтому нужно сместить фокус на подачу блюда, например, украсить кашу ягодами и орешками.

Профессиональные фотографы прибегают ко множеству хитростей и даже используют несъедобные ингредиенты. Но есть несколько безобидных трюков, которые помогут в домашней съёмке. Например, чтобы пиво хорошо пенилось, нужно добавить в напиток соль. А кусочки обычного льда можно заменить на искусственный — он не тает, и у фотографа появится больше времени на поиск ракурса и света.

Простой тост можно полить оливковым маслом и бальзамическим уксусом, добавить немного морской крупной соли, свежемолотого перца и щепотку ярко-розовой специи сумах для контраста. Тогда он сразу становится фактурным. Для фотографий крем-супа кладу на дно глубокой тарелки перевёрнутую маленькую рюмку или пиалочку, а суп наливаю уже сверху. После можно спокойно выкладывать гренки, семечки и зелень. Украшения не утонут — они лежат на замаскированной поверхности. Если нужна зимняя фотография с горячим напитком, от которого идёт пар, выручит обычный домашний отпариватель. Анна Сатурова food-фотограф

Советы по съёмке

Нужно настраивать фокус вручную. Камера смартфона автоматически выбирает, какую часть фотографии сделать самой резкой, и это может не соответствовать задумке фотографа. Нужно дотронуться пальцем до той части изображения, на которой хочется сделать акцент. Если на фотографии несколько объектов, то вручную сместить фокус на главное блюдо.

Использование простого штатива поможет придать снимку глубины и резкости. Если приспособления нет, то можно просто упереться локтями в неподвижную поверхность во время съёмки. Кадр станет более резким, если просто облокотиться на стол или спинку стула.

У меня есть пара дешёвых штативов для смартфона с AliExpress, которые можно прикреплять к полкам. Раньше для съёмки видеорецептов я крепила их чуть ли не на кран с водой, на ручки дверей и даже однажды на палку от швабры. А сейчас просто кладу телефон камерой вниз на полку — он снимает, пока я готовлю. Анна Сатурова food-фотограф

Съёмка в серийном режиме подходит не только для фотографий людей в движении. Например, с помощью серии можно поймать момент, когда в чашку наливают кофе, или посыпают блюдо специями. Нужно просто зажать кнопку фото и не отпускать её на протяжении действия. После этого можно будет спокойно выбрать лучшие кадры.

Очень важно протирать камеру перед каждой съёмкой. Сделать это можно тряпочкой для очков или другой мягкой тканью. Незаметные для глаза следы на камере портят качество фотографий.

Для качественных фотографий еды необязательно иметь профессиональную технику. Можно использовать то, что есть под рукой — смартфон. Honor 20S состоит из трёх объективов для разных сценариев: основной объектив 48 МП, широкоугольный объектив 8 МП и 2 МП.

Благодаря высокому разрешению 48 МП получаются чёткие снимки, на которых можно рассмотреть всё до мельчайших деталей. Например, хорошо получатся трещинки слоёного теста в круассанах и шифоновая текстура соусов и пюре. А технология масштабирования изображения без потери качества позволит рассмотреть каждый компонент даже в самом затейливом блюде.

Со специальным режимом ночной съёмки в Honor 20S можно делать качественные фотографии при плохом освещении. Его технологии с поддержкой искусственного интеллекта точно распознают объекты, черты лица, тени и применяют оптимальный алгоритм для обработки изображения. Этот режим пригодится для съёмки блюд в барах и ресторанах или для того, чтобы сделать селфи с ярким коктейлем в новогоднюю ночь.