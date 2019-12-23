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Что происходит в комментариях

И когда это кончится.

21 комментарий
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Мы вместе с ПСБ выделили всем пользователям по десять золотых монет. Их можно потратить на разные забавы в комментариях, а заодно узнать о выгодных условиях торгового эквайринга, которые предлагает банк.

Как тратить золото

Под каждым комментарием стоит иконка анархии. Она открывает меню с эффектами, которые можно применить к этому комментарию. Разобраться, как они работают, поможет предпросмотр.

Услуга доступна только залогиненным пользователям. При использовании эффекта с вашего счёта спишется его стоимость. Следить за состоянием счёта можно в уведомлениях. Там же есть кнопка, которая выключает всё это безобразие.

Когда безобразие кончится

В полночь с 24 на 25 декабря. Но только не в этой статье. Здесь можно будет сжигать и цензурировать комментарии всегда, причём бесплатно. Обрушьте наши серверы.

Какие условия предлагает ПСБ

Клиенты ПСБ могут купить торговый терминал в офисе банка, заключив договор эквайринга, и на следующий день начать принимать платежи. Комиссия зависит от направления бизнеса и начинается с 1,59% от оборота.

Терминал можно взять в аренду. Тогда его установят и подключат в срок до пяти дней, а минимальный размер комиссии составит 1,89%. SIM-карту в обоих случаях дадут бесплатно.

Интересно

Промсвязьбанк (ПАО), Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 года

1
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21 комментарий
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ave ego

4

нет никаких монет и никакой кнопки ))

Ответить
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Дмитрий Мухин

ave
2

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ave ego

Дмитрий
3

поздно

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Aidarkhan Egimbaev

Дмитрий
0

Нинада уже )

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Mitya A. Grebenshchikov

3

забыли фичу задеплоить?

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Ilia Yarets

–1

такое себе

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Никита Сухов

1

ьмтмить

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Sergey Vlasov

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Проверка связи.

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Emil Markelov

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1

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Максим Терещенко

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Трешак уже работает?

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Слава Вячеславов

Максим
0

А как же!

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Герман Картовенко

0

Йо, где мой горшочек с голдишкой xD

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Геннадий Собчак

0

Натравите гадости на этот коммент.

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Максим Атрошенко

Геннадий
0

держи, не жалко

Ответить
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Геннадий Собчак

Максим
0

а я тебе рамочку сделал. Всё равно это бесконечно

Ответить
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Максим Атрошенко

Геннадий
0

нет рамочки:(

Ответить
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Геннадий Собчак

Максим
0

ЧТООО. А у меня мой коммент нормальный

Ответить
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Olya Met

0

Лепра вернулась

Ответить
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Комментарий удален

Максим Атрошенко

Никита
0

Следить за состоянием счёта можно в уведомлениях. Там же есть кнопка, которая выключает всё это безобразие.

Ответить
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Комментарий удален

Джон Крайтон

0

Вот так будут работать суды при анкапе.

Ответить
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