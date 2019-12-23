Что происходит в комментариях

И когда это кончится.

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Мы вместе с ПСБ выделили всем пользователям по десять золотых монет. Их можно потратить на разные забавы в комментариях, а заодно узнать о выгодных условиях торгового эквайринга, которые предлагает банк.

Как тратить золото

Под каждым комментарием стоит иконка анархии. Она открывает меню с эффектами, которые можно применить к этому комментарию. Разобраться, как они работают, поможет предпросмотр.

Услуга доступна только залогиненным пользователям. При использовании эффекта с вашего счёта спишется его стоимость. Следить за состоянием счёта можно в уведомлениях. Там же есть кнопка, которая выключает всё это безобразие.

Когда безобразие кончится

В полночь с 24 на 25 декабря. Но только не в этой статье. Здесь можно будет сжигать и цензурировать комментарии всегда, причём бесплатно. Обрушьте наши серверы.

Какие условия предлагает ПСБ

Клиенты ПСБ могут купить торговый терминал в офисе банка, заключив договор эквайринга, и на следующий день начать принимать платежи. Комиссия зависит от направления бизнеса и начинается с 1,59% от оборота.

Терминал можно взять в аренду. Тогда его установят и подключат в срок до пяти дней, а минимальный размер комиссии составит 1,89%. SIM-карту в обоих случаях дадут бесплатно.