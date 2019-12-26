Что изменилось в фотографии за последние десятилетия

На Дзержинскую площадь, сейчас уже Лубянскую, я в тот день бегал раз пять. Сначала люди стали собираться вокруг памятника, потом начались призывы его снести, потом туда приехал Борис Николаевич, который уговаривал подождать, когда прибудет техника, потому что не так-то просто его свалить, да еще и опасно: внизу — метро.

Ближе к полуночи подошла техника. По-моему, там было два тяжелых крана и платформа, куда этот памятник положили, практически его не повредив. Я ждал до последнего, хотя мой коллега Лю Ханг Шинг там был тоже, и тоже, как и я, снял Дзержинского с петлей на шее. Потом забрал мои и свои пленки и уехал.

Тогда передавать с места было трудновато, нужен был все-таки какой-то стационар, чтобы проявить пленки. Уехал в бюро, на Кутузовский проспект, а мне сказал побыть еще часочек. Мол, больше не надо, фотографии с Дзержинским, которого уже вот-вот снимут, есть.

Но я пробыл до конца. И очень хорошо помню момент, когда нажимал кнопку, а парень ставил ему ногу на голову.