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Что изменилось в фотографии за последние десятилетия

И чего ждать в ближайшем будущем.

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Материал подготовлен при поддержке компании Canon

Известные фотографы рассказывают, как изменилась их работа за последние десятилетия, и делятся любимыми снимками.

Александр Земляниченко

Шеф-фотограф московского бюро агентства Associated Press, двухкратный лауреат Пулитцеровской премии.

​Борис Ельцин во время своей предвыборной кампании в президенты, 1996 год. Фотография получила Пулитцеровскую премию в 1997 году

Однозначно, самое важное событие — это появление цифровой фотографии. Я давно работаю, начинал с плёнки и помню, как цифровая фотография всё изменила. Сейчас мы к ней привыкли, но когда-то она казалась чудом.

Главный плюс цифры — скорость. Фотожурналисту необходимо быстро справляться с работой, ведь время для новостей важнее всего. Помню, как у нас в Associated Press появилась первая цифровая камера — сзади не было экрана, того, к чему мы все привыкли. Эта камера была единственным, что помогло мне выиграть у других агентств во время вторых президентских выборов. Тогда цифра была только у нас.

С 1996 года мы в Associated Press работаем с камерами Canon. А фотоаппарат Canon EOS D6000 (или Kodak DCS 520) мы использовали на Зимних Олимпийских играх в Японии в 1998 году

Фото с танцующим Борисом Ельциным я сделал в 1996 году во время предвыборной кампании в Ростове-на-Дону. Мне нужно было как-то передать её в агентство. Тогда уже появились первые лэптопы, но нужна была хорошая связь, поэтому я возил огромный спутниковый телефон. Он, конечно, тоже работал не идеально. Я начал загружать фото вечером, но цветная версия передавалась где-то до пяти-шести утра. А черно-белое изображение прошло практически сразу, и весь мир, кроме нескольких американских газет, успел ее опубликовать в черно-белом виде, а вот цветной кадр никак не мог дойти.

Мужчина играет на пианино в разграбленном дворце свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна. Багдад, 2003 год

Сейчас всё намного проще — чтобы отправить результат, не нужна даже флешка, мы передаём картинки оператору на FTP-сервер.

Свержение памятника Дзержинскому. Фото, получившее Пулитцеровскую премию 1992 года

На Дзержинскую площадь, сейчас уже Лубянскую, я в тот день бегал раз пять. Сначала люди стали собираться вокруг памятника, потом начались призывы его снести, потом туда приехал Борис Николаевич, который уговаривал подождать, когда прибудет техника, потому что не так-то просто его свалить, да еще и опасно: внизу — метро.

Ближе к полуночи подошла техника. По-моему, там было два тяжелых крана и платформа, куда этот памятник положили, практически его не повредив. Я ждал до последнего, хотя мой коллега Лю Ханг Шинг там был тоже, и тоже, как и я, снял Дзержинского с петлей на шее. Потом забрал мои и свои пленки и уехал.

Тогда передавать с места было трудновато, нужен был все-таки какой-то стационар, чтобы проявить пленки. Уехал в бюро, на Кутузовский проспект, а мне сказал побыть еще часочек. Мол, больше не надо, фотографии с Дзержинским, которого уже вот-вот снимут, есть.

Но я пробыл до конца. И очень хорошо помню момент, когда нажимал кнопку, а парень ставил ему ногу на голову.

История фотографии

Cергей Максимишин

Фотожурналист, работал с The Times, Time, Newsweek, GEO Washington Post, «Известиями», «Огоньком» и другими изданиями. Двукратный победитель World Press Photo, шестнадцатикратный призер конкурса «Россия Пресс Фото».

Продавец рыбок в Багдаде, 2002 год

Кадр был снят на камеру Сanon EOS D30, которую выпустили в 2000 году. Это было начало цифровой фотографии, размер цифрового файла был 2160 на 1440 пикселей. Сейчас почти любой смартфон дает большее разрешение, но это не мешает картинке публиковаться до сих пор и, более того, продаваться в галереях. Иногда бывает, что размер не имеет значения.

История фотографии

Я начал профессионально снимать в 1998 году. Тогда у меня было два больших преимущества: во-первых, я занимался тяжелой атлетикой, поднимал штангу. Поэтому мог держать тяжелый фотоаппарат в руках очень долго и снимать на длинной выдержке без вспышки — это мало кто умел. Во-вторых, у меня в голове был как будто бы экспонометр: я мог выглянуть из окна и сразу сказать, какую надо выдержку и диафрагму ставить.

​Паром через Иртыш. Тобольск, 2005 год

Мой приятель, увидев эту фотографию, сказал: «Улыбка Саурона». Ничего демонического в парне нет — его зовут Саша, он работал водителем в комитете по культуре мэрии Тобольска. Сашу и его «уазик-буханку» мэрия отправила мне на подмогу, когда мы делали материал о Тобольске для журнала GEO.

Картинку я снял, когда мы с журналистом Александром Можаевым вечером переправлялись на пароме через Иртыш. Мы вышли погулять по парому, а Саша остался в кабине, и сложно было не заметить этот треугольник — зубы, церковь и крест. Паром двигался быстро, и церковь стремительно исчезала, а плёнки в камере не было.

Вообще говоря, её почти совсем не было, я израсходовал весь взятый на день запас. Оставалась лишь (чудом вспомнил!) много месяцев болтавшаяся в кофре катушка восьмисотки — по тем временам (2005 год) штука экзотическая. Пока я заряжал плёнку, церковь совсем съехала к левому краю окна, и я едва успел сделать несколько кадров. И, как всегда бывает, при любом количестве дублей точная карточка всегда одна.

История фотографии

С приходом цифровой фотографии все изменилось: теперь матрицы такой чувствительности, что долгая выдержка не нужна, а чтобы понять параметры съемки, можно один раз щелкнуть кадр и тут же все поправить. И никому теперь эти мои навыки не нужны. Даже мне.

Кроме того, появилось много новых демонстрационных площадок. Тот же Instagram привлек огромное количество людей к фотографии. Раньше любители приходили в фотоклубы на 20 человек и раз в год делали выставки для 200 людей. А сейчас фотограф-любитель может каждый день показывать свои снимки миллионам.

Чаепитие труппы самодеятельного «Наивного театра» при Психоневрологическом интернате № 7. Санкт-Петербург, 2003 год

Появление цифры привело к своего рода девальвации изображений, картинок стало слишком много. Только подумайте: сколько картинок видел русский крестьянин 18 века за всю свою жизнь? Тогда фотографии продавали на рынке, то есть в выходной день можно было увидеть парочку на базаре. Ну, и иконы, конечно. Сейчас всё иначе: люди устали от изображений, и чтобы фотография зацепила, нужно вложить гораздо больше усилий.

Ещё выскажу не совсем оптимистичную точку зрения — у каждого времени своё искусство. В 60-е годы поэты собирали стадионы — сейчас такое трудно представить. Нулевые годы стали временем фотографии, но эта эпоха уходит.

Теологический колледж. Махачкала, 2008 год

Следующее десятилетие, я думаю, будет временем документального кино. Цифровая камера и компьютер позволяют соединить вместе музыку, видео, фото, интервью. Появляется всё больше мультимедийных проектов, и это своего рода переход от фотографии к кино.

Окно циркового автобуса. Санкт-Петербург, 2001 год

Ровно в полдень со стены Петропавловской крепости стреляет пушка. Говорят, адмирал в Адмиралтействе под грохот орудия выпивает рюмку водки. Иногда право сделать выстрел предоставляют важным гостям города.

В тот день выстрелить доверили известному цирковому артисту. В благодарность артист привёз с собой других артистов, и вместе они устроили представление прямо во дворе крепости. Пока все снимали выступление (не люблю фотографировать то, что показывают), я бродил вокруг. Увидел клоунов в окне циркового автобуса. Чтобы снять такую картинку, большого ума не нужно.

История фотографии

Сергей Сараханов

Фотограф-портретист, лауреат Первой Национальной премии «Лучший фотограф года — 2010» в категории «Портрет».

Фотография устроена таким образом, что в ней всегда есть классика, а есть тренды. Последние меняются каждые 5–7 лет. Например, сейчас в тренде lo-fi, то есть фотографии нарочито низкого качества, и кадры со вспышкой. Ещё 5 лет назад эти приёмы использовали один-два человека, а теперь я вижу это повсюду.

Артист балета Сергей Полунин

Есть ещё один тренд последних 5 лет — интерес к портрету, к человеческим историям через фотографии. В искусстве он был всегда, а вот в коммерческих проектах появился совсем недавно. Все устали от идеальных картинок и хотят видеть настоящее. Меня, как портретиста, это очень радует.

Женя Фёдоров, лидер группы Tequilajazzz

Если говорить про техническую сторону, то фотография меняется вместе с техническим прогрессом. Камеры становятся меньше, матрица больше, появляются новые линзы. Людям со стороны не очень заметны такие небольшие изменения, однако они помогают найти своё каждому фотографу.

Дэвид Линч

У меня есть две основные любимые камеры: Canon EOS R, на которую я снимаю портреты в студии и на улице, и плёночная EOS-3, на неё я снимаю в поездках улицы, пейзажи.

Canon EOS R — первая полнокадровая беззеркальная камера Canon.

Она вышла в 2018 году и сразу получила признание профессиональных фотографов. Небольшая и компактная, она в то же время имеет полнокадровую матрицу с разрешением 30,3 МП, позволяет снимать фото с разрешением 6720x4480 точек и видео в разрешении 4К.

Если говорить про будущее портретной фотографии, то не думаю, что физика изображения сильно изменится. В VR-портреты я верю с трудом, такая техника подходит для пейзажей.

На мой взгляд, современный фотохудожник не может пренебрегать ничем. В зависимости от задач я снимаю на цифру, плёнку или мобильный телефон. Главное — рассказать историю.

​Группа 5’Nizza

Для тех, кому важно рассказать историю, Canon выпустил камеру EOS R.

И вот чем она хороша:

— EOS R компактная и удобная, все элементы управления можно перепрограммировать под себя.

— Она быстро фокусируется: быстрая и точная система работает даже при слабом освещении.

— Совместима как с RF объективами, так и с объективами EF/EF-S для зеркальных камер: всё благодаря адаптеру EF-EOS R. Адаптер идёт в комплекте.

— Режим имитации экспозиции позволяет видеть итоговый снимок до нажатия кнопки спуска затвора. Это особенно удобно начинающим пользователям.

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