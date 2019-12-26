Что изменилось в фотографии за последние десятилетия

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И чего ждать в ближайшем будущем.
Материал подготовлен при поддержке компании Canon
Известные фотографы рассказывают, как изменилась их работа за последние десятилетия, и делятся любимыми снимками.
Шеф-фотограф московского бюро агентства Associated Press, двухкратный лауреат Пулитцеровской премии.
Однозначно, самое важное событие — это появление цифровой фотографии. Я давно работаю, начинал с плёнки и помню, как цифровая фотография всё изменила. Сейчас мы к ней привыкли, но когда-то она казалась чудом.
Главный плюс цифры — скорость. Фотожурналисту необходимо быстро справляться с работой, ведь время для новостей важнее всего. Помню, как у нас в Associated Press появилась первая цифровая камера — сзади не было экрана, того, к чему мы все привыкли. Эта камера была единственным, что помогло мне выиграть у других агентств во время вторых президентских выборов. Тогда цифра была только у нас.
Фото с танцующим Борисом Ельциным я сделал в 1996 году во время предвыборной кампании в Ростове-на-Дону. Мне нужно было как-то передать её в агентство. Тогда уже появились первые лэптопы, но нужна была хорошая связь, поэтому я возил огромный спутниковый телефон. Он, конечно, тоже работал не идеально. Я начал загружать фото вечером, но цветная версия передавалась где-то до пяти-шести утра. А черно-белое изображение прошло практически сразу, и весь мир, кроме нескольких американских газет, успел ее опубликовать в черно-белом виде, а вот цветной кадр никак не мог дойти.
Сейчас всё намного проще — чтобы отправить результат, не нужна даже флешка, мы передаём картинки оператору на FTP-сервер.
Фотожурналист, работал с The Times, Time, Newsweek, GEO Washington Post, «Известиями», «Огоньком» и другими изданиями. Двукратный победитель World Press Photo, шестнадцатикратный призер конкурса «Россия Пресс Фото».
Я начал профессионально снимать в 1998 году. Тогда у меня было два больших преимущества: во-первых, я занимался тяжелой атлетикой, поднимал штангу. Поэтому мог держать тяжелый фотоаппарат в руках очень долго и снимать на длинной выдержке без вспышки — это мало кто умел. Во-вторых, у меня в голове был как будто бы экспонометр: я мог выглянуть из окна и сразу сказать, какую надо выдержку и диафрагму ставить.
С приходом цифровой фотографии все изменилось: теперь матрицы такой чувствительности, что долгая выдержка не нужна, а чтобы понять параметры съемки, можно один раз щелкнуть кадр и тут же все поправить. И никому теперь эти мои навыки не нужны. Даже мне.
Кроме того, появилось много новых демонстрационных площадок. Тот же Instagram привлек огромное количество людей к фотографии. Раньше любители приходили в фотоклубы на 20 человек и раз в год делали выставки для 200 людей. А сейчас фотограф-любитель может каждый день показывать свои снимки миллионам.
Появление цифры привело к своего рода девальвации изображений, картинок стало слишком много. Только подумайте: сколько картинок видел русский крестьянин 18 века за всю свою жизнь? Тогда фотографии продавали на рынке, то есть в выходной день можно было увидеть парочку на базаре. Ну, и иконы, конечно. Сейчас всё иначе: люди устали от изображений, и чтобы фотография зацепила, нужно вложить гораздо больше усилий.
Ещё выскажу не совсем оптимистичную точку зрения — у каждого времени своё искусство. В 60-е годы поэты собирали стадионы — сейчас такое трудно представить. Нулевые годы стали временем фотографии, но эта эпоха уходит.
Следующее десятилетие, я думаю, будет временем документального кино. Цифровая камера и компьютер позволяют соединить вместе музыку, видео, фото, интервью. Появляется всё больше мультимедийных проектов, и это своего рода переход от фотографии к кино.
Фотограф-портретист, лауреат Первой Национальной премии «Лучший фотограф года — 2010» в категории «Портрет».
Фотография устроена таким образом, что в ней всегда есть классика, а есть тренды. Последние меняются каждые 5–7 лет. Например, сейчас в тренде lo-fi, то есть фотографии нарочито низкого качества, и кадры со вспышкой. Ещё 5 лет назад эти приёмы использовали один-два человека, а теперь я вижу это повсюду.
Есть ещё один тренд последних 5 лет — интерес к портрету, к человеческим историям через фотографии. В искусстве он был всегда, а вот в коммерческих проектах появился совсем недавно. Все устали от идеальных картинок и хотят видеть настоящее. Меня, как портретиста, это очень радует.
Если говорить про техническую сторону, то фотография меняется вместе с техническим прогрессом. Камеры становятся меньше, матрица больше, появляются новые линзы. Людям со стороны не очень заметны такие небольшие изменения, однако они помогают найти своё каждому фотографу.
У меня есть две основные любимые камеры: Canon EOS R, на которую я снимаю портреты в студии и на улице, и плёночная EOS-3, на неё я снимаю в поездках улицы, пейзажи.
Если говорить про будущее портретной фотографии, то не думаю, что физика изображения сильно изменится. В VR-портреты я верю с трудом, такая техника подходит для пейзажей.
На мой взгляд, современный фотохудожник не может пренебрегать ничем. В зависимости от задач я снимаю на цифру, плёнку или мобильный телефон. Главное — рассказать историю.
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