Коротко: конкурс для Java- и Kotlin-разработчиков

300 тысяч рублей за первое место и возможность присоединиться к сильной команде.
Для кого
Для разработчиков с опытом программирования на Java и/или Kotlin.
Чем интересен конкурс
Участникам нужно написать приложение, которое с максимальной скоростью определит наиболее популярный развлекательный контент и выведет его в ленте.
Три призовых места — 300 тысяч рублей за первое, 150 тысяч за второе и 100 тысяч за третье.
А ещё подарки и возможность присоединиться к команде.
Что ещё нужно знать
Конкурс организовывает компания FunCorp, которая сделала развлекательное приложение iFunny. Его установили 50 млн раз, в среднем пользуются 40 минут в день, а серверы обрабатывают 3,5 млрд запросов ежедневно.
Конкурс продлится до 19 января, а результаты объявят 17 февраля. Жюри будут оценивать качество и производительность кода, архитектурные решения, параллельную неблокирующую работу компонентов приложения и потребление ресурсов.
Игорь Кравченко
Звучит как задача для подрядчика на несколько миллионов рублей :D
Контент на https://t.me/bossofyourboss клевый и тут реклама хорошая, но конкурс на мой взгляд так себе, я бы сказал с душком)