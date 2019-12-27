Коротко: конкурс для Java- и Kotlin-разработчиков

300 тысяч рублей за первое место и возможность присоединиться к сильной команде.

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Для кого

Для разработчиков с опытом программирования на Java и/или Kotlin.

Чем интересен конкурс

Участникам нужно написать приложение, которое с максимальной скоростью определит наиболее популярный развлекательный контент и выведет его в ленте.

Три призовых места — 300 тысяч рублей за первое, 150 тысяч за второе и 100 тысяч за третье.

за первое, за второе и за третье. А ещё подарки и возможность присоединиться к команде.

Что ещё нужно знать

Конкурс организовывает компания FunCorp, которая сделала развлекательное приложение iFunny. Его установили 50 млн раз , в среднем пользуются 40 минут в день, а серверы обрабатывают 3,5 млрд запросов ежедневно.