Кроссовки из космоса

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оказалась нейронной сетью
Что подарит миру сотрудничество adidas и МКС.
Материал подготовлен при поддержке adidas
В этом году компания adidas заключила партнёрство с Национальной лабораторией США на Международной космической станции. Первыми в космос отправились футбольные мячи — их доставили на Dragon Илона Маска и исследовали в свободном полёте в условиях микрогравитации. Так учёные смогли узнать о новых характеристиках полёта мячей — это позволит улучшить их форму, текстуру и поверхность.
На очереди — промежуточная подошва для кроссовок Boost, которая произвела революцию в 2013 году. До неё в спортивной обуви использовали пенный материал ЭВА. А Boost состоит из тысяч пенных частиц — гранул, между которыми образуются крошечные воздушные карманы, что обеспечивает возврат энергии каждого шага.
Boost отправят на МКС в 408 километрах от Земли. Там космонавты НАСА проведут над подошвой эксперименты и попробуют создать новую в условиях микрогравитации. Гранулы Boost введут в полость промежуточной подошвы и с помощью высокоскоростной камеры зафиксируют их движение, взаимодействие и итоговое месторасположение.
Образец доставят на Землю для дальнейшего исследования и разработки нового поколения кроссовок . Учёные считают, что это позволит сделать обувь ещё удобнее.
В честь партнёрства с МКС adidas представила новые кроссовки Ultraboost 20 серии Space Race. Это результат синтеза комплексных лабораторных испытаний, исследований и отзывов тысяч бегунов в сочетании с комфортом и усовершенствованной отзывчивостью BOOST. Материал плотно прилегает к стопе и адаптируется под движения бегуна.
Также пару Ultraboost 20 можно выиграть, поучаствовав в беговом челлендже, доступном в приложении adidas running. Нужно вступить в челлендж и пробежать 40,8 км до 29 декабря. Расстояние выбрано не случайно — это в десять раз меньше, чем от Земли до МКС.
В поддержку этого челленджа в Москве прошли две пробежки вместе с adidas Runners Moscow. 7 декабря во флагманском магазине adidas Красная Пресня прошла презентация новой коллекции Space Race, сразу после которой бегуны отправились на экскурсию в Московский планетарий. Любой желающий мог посмотреть в телескоп на кратеры Луны и кольца Сатурна. Общий маршрут составил 5 км.
19 декабря состоялась вторая пробежка на ВДНХ — участники adidas Runners Moscow побывали на экскурсии по центру «Космонавтики и Авиации». Там они встретились с космонавтом Сергеем Рязанским, который поделился историей освоения космоса, жизнью на МКС и занятием спорта в условиях микрогравитации. После чего вместе со всеми отправился на четырёхкилометровую пробежку по территории ВДНХ.
В центре «Космонавтики и авиации» проходят экскурсии о покорении вселенной. Там можно увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, свыше 2000 редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов об истории космических достижений.
Но тестирование материалов в космосе, новые кроссовки и пробежки — ещё не всё. Сотрудничество с МКС помогло adidas лучше понять, как космонавты готовятся к экстремальным условиям, и вместе с лабораторией человеческих достижений EXOS разработать специальную программу тренировок для бегунов. Она поможет людям по всему миру испытать свои силы по-новому.
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