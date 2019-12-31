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«Умные» светофоры и БелАЗы с SIM-картами: неочевидные способы применения интернета вещей

В бизнесе, повседневной жизни и социальной сфере.

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Материал опубликован при поддержке «МегаФона»

Существует несколько технологий интернета вещей, но по количеству запущенных сетей первое место в мире занимает стандарт NB-IoT — Narrow Band Internet of Things. Он разрабатывался международным консорциумом 3GPP, а «МегаФон» принимал участие в его стандартизации.

У стандарта NB-IoT есть несколько ключевых преимуществ по сравнению с традиционными сетями 2G/3G/4G. Например, большой радиус действия одной базовой станции, высокая скорость развёртывания сетей, длительное время автономной работы устройств и высокая проникающая способность сигнала.

Это позволяет датчикам и приборам уверенно работать в зданиях со сложной внутренней конструкцией и в подвальных помещениях.

Одна базовая станция NB-IoT может обслуживать 300 тысяч устройств одновременно. Это в 20-30 раз больше, чем с 3G или LTE.

По данным исследовательского агентства AC&M Consulting на начало третьего квартала 2019 года «МегаФон» обслуживает более 8 млн различных IoT-устройств и занимает первое место в России с долей рынка в 43%. Среди IoT-решений «МегаФона» особое место занимают социально значимые проекты и решения для бизнеса.

«Умные» светофоры

В Тюмени с 2018 года работает 135 «умных» светофоров. «Тюменьгортранс» совместно с «МегаФоном» перевели на удалённый мониторинг половину всех городских устройств, установив в них SIM-карты оператора. С их помощью регуляторы движения самостоятельно сообщают о сбоях в работе.

После ввода системы управления количество заторов и аварийных ситуаций на дорогах города уменьшилось, а срок устранения светофорных сбоев сократился в два раза.

Сигнал о неисправности работы светофора напрямую поступает диспетчеру на сервер центра управления. Ранее дорожники получали такую информацию только от сотрудников ГИБДД, пешеходов или автомобилистов, которые просто проезжали мимо.

Система также регулирует работу светофоров. Теперь в зависимости от времени суток и дорожной ситуации можно увеличивать или сокращать длительность зелёного сигнала. Ранее сотрудники делали это вручную, а теперь объединённые в единую сеть светофоры самостоятельно «принимают решение».

БелАЗы с SIM-картами и связь в глубоких шахтах

Более 250 БелАзов, на которых работают в одном из крупнейших в России Светлинском карьере, сделали «умными» в 2017 году. SIM-карты «МегаФон» установил в терминалы GPS/ГЛОНАСС, которые размещены в кабинах БелАЗов, а также в грузовом и легковом транспорте группы компаний «Южуралзолото».

Теперь в режиме реального времени можно следить за расходом топлива, пройденным расстоянием, скоростью, состоянием двигателей, и контролировать, сколько осталось до следующего техобслуживания. Данные поступают на пульт диспетчера по защищённому каналу связи от «МегаФона».

Большегрузы обмениваются показателями через мобильную сеть благодаря услуге «M2M-мониторинг». Так предприятие контролирует все расходы, которые возникают при эксплуатации машин. Компания сэкономила на расходе топлива до 30% от общих затрат, а время простоя техники сократилось в разы.

Кроме того «МегаФон» обеспечил бесперебойную сотовую связь в шахтах на глубине 700 метров, установив вышку. До этого из шахты нельзя было даже позвонить — рабочие использовали рации. Теперь там доступен интернет.

Если оборудование выходит из строя, оно самостоятельно посылает сигнал о ЧП.

У нас есть возможность видеть в телефоне весь производственный процесс. У меня тоже стоит программа: в любой момент могу отследить работу производства, узнать, где и какие работают мельницы и другое оборудование. Таким образом, сотовая связь делает работу горняков удобнее и безопаснее.

Роман Бергер
управляющий директор «Южуралзолото»

КАМАЗ-беспилотник и телемост в 5G-сети

«МегаФон» уже несколько лет сотрудничает с холдингом «СДС-Уголь». Оператор помогает формировать современную инфраструктуру для развития услуг связи на угледобывающих предприятиях холдинга и внедрять цифровые технологии управления производством.

Базовые станции «МегаФона» уже покрывают связью территории угледобывающих предприятий. Оператор обеспечивает инфраструктуру передачи данных для более чем двух тысяч IoT-модулей, установленных на горно-транспортном оборудовании компании.

В единственной в России шахте «Листвяжная» КАМАЗы беспилотно передвигаются по километровой промышленной трассе из точки погрузки в точку разгрузки.

После запуска проекта между Кемеровской областью и Москвой прошёл телемост — видеозвонок в первой за Уралом тестовой сети 5G, развёрнутой на той же шахте.

Запуск беспилотного грузовика — пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности. Именно бизнес будет основным пользователем 5G — нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир.

Благодаря 5G можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности.

Геворк Вермишян
генеральный директор «МегаФона»

Губернатор Кузбасса поставил задачу по цифровизации региона — в том числе угольной отрасли. Событие на «Листвяжной» — важнейший шаг на пути достижения этой цели.

Андрей Панов
замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии

«Умные» школы и детсады

Скоро в Пскове, Острове и Великих Луках будут работать три «умные» школы. После того, как система полностью интегрируется, 2000 учеников получат карточки, с помощью которых смогут проходить через турникет и безналично оплачивать школьные обеды. Всю информацию о посещениях и питании детей родители будут узнавать по SMS.

По периметру школ, которые выбрали для реализации пилотного проекта, установили 18 камер, 10 из них — внутри здания. Система фиксирует всех, кто входит и выходит, распознает лица и передаёт данные охранникам.

В классах появились планшеты для учеников и учителей. На них педагоги смогут отображать учебный материал, а затем контролировать выполнение заданий каждым учащимся и сравнивать с результатами предыдущего занятия. На планшеты уже загрузили несколько учебников в тестовом режиме.

В Псковской области три детских сада уже оборудованы системой видеонаблюдения на домофонах. Камера распознаёт лица родителей и передаёт информацию о всех незнакомцах. В детсадах установили по 18 видеокамер, 10 из которых предназначены для внутреннего наблюдения.

«Мобильный кардиограф» в Красноярске

С 2013 года в Красноярском крае работает более 250 мобильных кардиографов на технологиях IoT «МегаФона». Эти устройства позволяют удалённо диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, записывая и за несколько секунд передавая по сотовой сети электрокардиограммы в больницу, где данные обрабатывают опытные кардиологи. На базе этой клиники был основан один из первых в России центров дистанционной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

За эти годы с помощью мобильных кардиографов специалисты сделали более 100 тысяч электрокардиограмм. Примерно в каждом двадцатом случае медработники выявляли состояние, угрожающее жизни больного.

До этого попасть на консультацию к кардиографу было сложно из-за плохо развитой транспортной системы в регионе. В некоторые населённые пункты можно добраться из Красноярска только на самолёте.

Благодаря этому проекту за пять лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась на 7%.

IoT-решения в проектах «Россетей»

«Россеть» — одна из крупнейших энергетических компаний, которая дистанционно управляет сетью, ведёт учёт показателей и контроль состояния технологических систем.

«Россети Сибири» в Красноярске используют решения «МегаФона» в сегменте передачи данных. С помощью технологий интернета вещей ведут технический и коммерческий опрос точек учёта и охранно-пожарных сигнализаций, установленных на подстанциях.

Теперь можно собирать данные телеметрии — технологические показания работы и состояния оборудования. Например, данные о напряжении и температуре масла.

Эффект, в первую очередь, видим в повышении надёжности и сокращении времени реакции на возможные сбои. Соответственно, снижается среднее время отключений и недоотпуск электроэнергии. Мы ведём учёт этих параметров.

Дмитрий Дружинин
начальник управления информационных технологий красноярского филиала «Россети Сибирь»

Мониторинг качества молочных товаров

В Тюменской области компания по производству молочной продукции «Золотые луга» отслеживает качество товаров с помощью IoT-решений «МегаФона». Под управлением SIM-карт оператора предприятие доставляет молочные продукты до прилавков магазинов.

Для организации m2m-мониторинга связисты оснастили датчиками весь автопарк производителя. Теперь можно дистанционно отслеживать температурный режим, срок годности и другие показатели качества продукции.

На складе производителя также используют «умные» мобильные технологии. Терминал сбора данных помогает контролировать партию молочной продукции и дату производства.

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