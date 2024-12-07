Суд в Москве признал банкротом головную структуру обувного ритейлера Ralf Ringer

Иск о банкротстве из-за долга компания получила в 2023 году.6 декабря 2024 года Арбитражный суд Москвы постановил признать банкротом АО «Ральф Рингер» (бренд Ralf Ringer) и открыть конкурсное производство, следует из картотеки дел. Внимание на это обратило РБК.Иск о банкротстве летом 2023 года подало ООО «Стивали». Позже к нему присоединились ещё три заявителя, в том числе налоговая инспекция. Ralf Ringer арендовала у «Стивали» помещение обувной фабрики в Подмосковье. Ритейлер тогда говорил, что намерен погасить долг, но не может это сделать из-за ареста счетов, наложенного в рамках уголовного дела.Гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной проходит по делу о неуплате налогов. В ноябре 2024 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд.По версии следствия, с 2015-го по 2017 год Ralf Ringer не выплатила налогов на сумму свыше 588 млн рублей. В компании называли передачу дела в суд «неправомерной процедурой, не имеющей судебной перспективы».Ralf Ringer выпустила первую партию обуви тогда ещё под брендом Ralf в 1996 году. Как писал «Ъ», у компании три производства в России и около 1500 магазинов.Источник: Ralf Ringer #новости #ralfringer
Жаль, отличная обувь была..
Мои зимние ботинки стали протекать через три недели, возврат проигнорировали. Туда им и дорога.
Согласен, обувь адекватная, приятная и по качеству и по носке.
Возможно была, но сейчас качество и сезон не выдерживает. Лопнула подошва через два месяца, а внешний вид стал словно ей уже много лет.
это русский бренд кстати?
Вроде, да.
Да, с закосом под немецкую обувь.