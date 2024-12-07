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Таня Боброва
Ритейл

Суд в Москве признал банкротом головную структуру обувного ритейлера Ralf Ringer

Иск о банкротстве из-за долга компания получила в 2023 году.

  • 6 декабря 2024 года Арбитражный суд Москвы постановил признать банкротом АО «Ральф Рингер» (бренд Ralf Ringer) и открыть конкурсное производство, следует из картотеки дел. Внимание на это обратило РБК.
  • Иск о банкротстве летом 2023 года подало ООО «Стивали». Позже к нему присоединились ещё три заявителя, в том числе налоговая инспекция. Ralf Ringer арендовала у «Стивали» помещение обувной фабрики в Подмосковье. Ритейлер тогда говорил, что намерен погасить долг, но не может это сделать из-за ареста счетов, наложенного в рамках уголовного дела.
  • Гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной проходит по делу о неуплате налогов. В ноябре 2024 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд.
  • По версии следствия, с 2015-го по 2017 год Ralf Ringer не выплатила налогов на сумму свыше 588 млн рублей. В компании называли передачу дела в суд «неправомерной процедурой, не имеющей судебной перспективы».
  • Ralf Ringer выпустила первую партию обуви тогда ещё под брендом Ralf в 1996 году. Как писал «Ъ», у компании три производства в России и около 1500 магазинов.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fralf.ru%2Fabout%2Frelease%2Fpress-relizy%2Fralf-ringer-otzyvaet-partiyu-obuvi-iz-za-zhalob%2F&postId=1693232" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ralf Ringer </a>
Источник: Ralf Ringer 

#новости #ralfringer

33
11
11 комментариев
Олег Бринц

Жаль, отличная обувь была..

2
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Антон Помозов

Мои зимние ботинки стали протекать через три недели, возврат проигнорировали. Туда им и дорога.

1
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Влад Борщ

Согласен, обувь адекватная, приятная и по качеству и по носке.

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Константин

Возможно была, но сейчас качество и сезон не выдерживает. Лопнула подошва через два месяца, а внешний вид стал словно ей уже много лет.

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буква Ю

это русский бренд кстати?

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Kai Kimera

Вроде, да.

1
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Влад Борщ

Да, с закосом под немецкую обувь.

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