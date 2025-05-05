Инвестфонд купит американского производителя кроссовок Skechers за $9,4 млрд

Компания, чьи акции на фоне новости выросли на 25%, снова станет частной.Skechers выкупит инвестфонд 3G Capital. Покупатель согласился выплатить по $63 за каждую выпущенную акцию. Сумма сделки оценивается примерно в $9,4 млрд, уточняет WSJ.У акционеров будет и второй вариант: получить по $57 за акцию и долю в недавно созданной компании, которая после закрытия сделки станет материнской для Skechers. Фонд будет владеть не менее 80% в новой компании.На фоне новости акции Skechers в Нью-Йорке выросли на 24,4% — до $61,42 за штуку. Бумаги восстановили позиции после падения почти на 30% в 2025 году, отмечает Reuters. В апреле компания отозвала свой годовой прогноз результатов и предупредила о последствиях пошлин США на китайские товары.После завершения сделки бренд станет частным. Основатель Skechers Роберт Гринберг продолжит руководить компанией на посту гендиректора. Должности сохранят и другие топ-менеджеры, в том числе президент Майкл Гринберг. Штаб-квартира останется в Калифорнии, США.Skechers основана в 1992 году. Бренд выпускает спортивную обувь, одежду и аксессуары. У компании свыше 5300 магазинов, а её товары представлены, по собственным данным, в 180 странах.Источник: Skechers #новости