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Полина Лааксо
Ритейл

Китайские поставщики начали занижать стоимость товаров для заказчиков из США и подделывать их описание, чтобы сократить расходы на пошлины — FT

Поставщики предлагают работать по схеме DDP — когда пошлины покрывают они сами.

  • Об очередных попытках обойти повышенные президентом США тарифы узнала FT, изучив «предложения» китайских компаний и поговорив с некоторыми американскими предпринимателями. Примеры ценообразования и подсчёты выгоды не привела.
  • Такая схема позволила бы бизнесу удержать более доступные цены для потребителей и избежать сильного роста затрат на ввозные сборы. Но «законопослушные» компании, которые не готовы идти на уловки, оказываются в невыгодном положении.
  • «Если конкуренты будут обходить пошлины, то я просто не смогу оплачивать сбор в 175%. Мои товары перестанут покупать из-за более высоких цен», — объяснил владелец логистической фирмы ShipHero и поставщика экипировки для джиу-джитсу Аарон Рубин.
  • Неназванный производитель продуктов питания признался FT, что, по сути, встал перед выбором: сократить сотрудников или «пополнить ряды мошенников». По данным газеты, Рубин и его единомышленники уже доложили о практике в таможенную и пограничную службы США.
Источник фото: Reuters
Источник фото: Reuters
  • Президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из разных стран в начале февраля 2025 года.
  • Суммарные тарифы в отношении Китая достигли 145%. Со стороны КНР в отношении США пошлины составляют 125%.

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