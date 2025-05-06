Китайские поставщики начали занижать стоимость товаров для заказчиков из США и подделывать их описание, чтобы сократить расходы на пошлины — FT

Поставщики предлагают работать по схеме DDP — когда пошлины покрывают они сами.Об очередных попытках обойти повышенные президентом США тарифы узнала FT, изучив «предложения» китайских компаний и поговорив с некоторыми американскими предпринимателями. Примеры ценообразования и подсчёты выгоды не привела.Такая схема позволила бы бизнесу удержать более доступные цены для потребителей и избежать сильного роста затрат на ввозные сборы. Но «законопослушные» компании, которые не готовы идти на уловки, оказываются в невыгодном положении.«Если конкуренты будут обходить пошлины, то я просто не смогу оплачивать сбор в 175%. Мои товары перестанут покупать из-за более высоких цен», — объяснил владелец логистической фирмы ShipHero и поставщика экипировки для джиу-джитсу Аарон Рубин.Неназванный производитель продуктов питания признался FT, что, по сути, встал перед выбором: сократить сотрудников или «пополнить ряды мошенников». По данным газеты, Рубин и его единомышленники уже доложили о практике в таможенную и пограничную службы США.Источник фото: ReutersПрезидент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из разных стран в начале февраля 2025 года.Суммарные тарифы в отношении Китая достигли 145%. Со стороны КНР в отношении США пошлины составляют 125%.#новости