Профильные ассоциации выступили против законопроекта о «российской полке», который планируют внести в Госдуму — «Ведомости»

Поддерживать российских производителей нужно рыночными методами, а не подобным законом, считают они. С письмом на имя главы кабмина Михаила Мишустина обратились Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка, а также семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания — АКОРТ, Союзмолоко и прочие. С документом ознакомились «Ведомости».В правительстве, Минпромторге, Минэкономразвития и ФАС на запросы издания не ответили. Но источник «Ведомостей», близкий к кабмину, знает об этом письме.Законопроект о «российской полке» обсуждается с 2023 года. Он обяжет продавцов выделять на витринах и стеллажах пространство под продукцию, произведённую в России или странах ЕАЭС — Армении, Казахстане, Беларуси и Кыргызстане. Сейчас документ на рассмотрении правительства, его собираются в «ближайшее время» внести в Госдуму. Законопроект поддерживает Минпромторг, против выступала ФАС.Он нарушает принцип свободы экономической деятельности, принуждая к заключению договоров с определёнными производителями, указывают авторы письма.Отдельно в документе указаны товары, локализованные в России иностранными компаниями, — они лишатся «преференций», хотя международные холдинги могут быть российскими резидентами, платить налоги, создавать рабочие места, вкладывать средства. А товары из ЕАЭС при этом попадают на «российскую полку».Всё это может привести к «дискриминации» подобных иностранных производителей и отразиться на смежных отраслях — например, сельском хозяйстве. Законопроект нужно доработать и добавить упоминание товаров из стран СНГ или других «дружественных» России.И АКОРТ, и Союзмолоко поддерживают российских производителей, но развивать их присутствие в магазинах нужно рыночными методами — инвестиционными и налоговыми льготами, субсидиями, мерами маркетинговой поддержки. Источник: «РИА Новости»#новости