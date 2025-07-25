Mars прекратила производство шоколадных плиток «Коркунов» и Dove для «оптимизации бизнес-модели»

При этом компания продолжит выпускать другую продукцию под этими брендами. Источник: РБКПринадлежащая Mars Одинцовская кондитерская фабрика сняла с производства шоколадные плитки «Коркунов» и Dove «с целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов». Об этом сообщает Shopper’s со ссылкой на представителя компании.По данным РИА, производство шоколадных плиток под брендами «Коркунов» и Dove постепенно сокращали с 1 января 2025 года.Шоколадные плитки стали для кондитеров «сложным» видом продукции из-за роста цен на сырьё, отмечает независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин.Для снижения себестоимости производители уменьшают размер плиток или добавляют в шоколад начинки. Но есть риск, что цена для потребителей окажется «слишком высокой», поэтому они не будут покупать шоколадные плитки.Mars продолжит выпускать другую продукцию под брендами «Коркунов» и Dove — например, наборы мини-шоколадок и конфет.24 июля 2025 года ритейлер X5, владеющий «Пятёрочкой» и «Перекрёстком», приостановил закупки части продукции Mars, включая шоколадные батончики, конфеты, драже и жевательную резинку. Компании не смогли договориться о закупочных ценах.#новости