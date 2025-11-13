«Спортмастер» закрыл мультибрендовые магазины кроссовок Urban Vibes — изначально их открывали на месте точек Under Armour

Участники рынка указывают на высокую конкуренцию и переток клиентов в онлайн.Источник фото: «Яндекс Карты»Сайт Urban Vibes не работает, магазины на карте числятся как закрытые, обратили внимание «Ведомости». Под последней публикацией ритейлера во «ВКонтакте» пользователь указал на недоступность приложения и спросил, закрывается ли сеть, но ответа не получил.На горячей линии сообщили газете, что магазины завершили работу 21 октября 2025 года. О закрытии Urban Vibes знают и в консалтинговой Core.XP. В «Спортмастере» от комментариев отказались. Что будет с площадями — неизвестно.Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что владелец сокращает издержки, чтобы сфокусироваться на эффективных направлениях. Арендные ставки растут, покупательский спрос в офлайне снижается на фоне более широкого выбора в онлайне, конкуренция на рынке мультибрендовых магазинов высокая.«Спортмастер» начал развивать спортивную мультибрендовую сеть Urban Vibes в 2020 году. На странице во «ВКонтакте» у неё указано 17 адресов в Москве, Санкт-Петербурге, а также Нижем Новгороде и других городах.Первые точки открывали на месте магазинов ушедшего из России бренда Under Armour, который, по мнению аналитиков, не сумел справиться с конкуренцией. В 2021 году источники газет говорили, что Under Armour вернётся в 2022 году, но этого не произошло.Полина ЛааксоДеньги29 октКонтрагент Desport — бывшей структуры Decathlon в России — подал заявление о банкротстве её юрлица Всего к компании подано 123 иска на сумму 847,6 млн рублей.#новости