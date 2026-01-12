Евразийская экономическая комиссия сохранила порог беспошлинного ввоза товаров в €200

Его планировали снизить до €100 в 2026 году. Порог беспошлинного ввоза покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах в Евразийский экономический союз (ЕАЭС; входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) составит €200, пишет «Интерфакс».Если цена или вес выше беспошлинного порога, нужно будет заплатить 5% от стоимости, но не менее €1 за кг. Сейчас платят 15%, но не менее €2 за кг. Новый порядок уплаты введут с 1 июля 2026 года.С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза составлял €200, но в марте 2022-го его увеличили до €1000. Власти объясняли, что мера позволит гражданам совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на ограничения «недружественных» стран. Действие лимита в €1000 продлевалось трижды, последний раз — до 1 апреля 2024 года.С апреля 2024 года этот порог составляет €200, ограничение по весу — 31 кг.#новости