Сеть гипермаркетов OBI сменит название на «Dom Лента»

Магазины решили развивать под брендом продуктового ритейлера, сообщал «Коммерсантъ». Скриншот vc.ru Об этом говорится на сайте ритейлера. Когда именно произойдёт ребрендинг — не уточняется.Немецкая OBI объявила об уходе из России ещё в марте 2022 года. Позже местные магазины возобновили работу на фоне конфликта головной компании с местными менеджерами, но зарубежный владелец вышел из бизнеса.После этого у российского подразделения пять раз сменились собственники. В июне 2025 года владельцем стала «Гермес» — ФАС согласовала увеличение её доли до 90%.Как писал «Коммерсантъ», «Гермес» может быть связана с «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая владеет «Лентой». Из-за этого OBI решили переименовать в «Дом Ленты» и развивать под брендом ритейлера, сообщало издание.В октябре 2025-го ООО «Лента», входящее в МКПАО «Лента», стало одним из учредителей ООО «ДомЛента», рассказывал «Интерфакс». Гендиректором стала стала Светлана Можаева, которая возглавляет основные российские юрлица OBI.Необходимость сменить название стоит перед российской частью OBI с 2022 года, когда немецкая сторона в одностороннем порядке расторгла с ней лицензионные соглашения, предоставив полгода на ребрендинг. Процесс затянулся из-за судебных разбирательств, по итогам которых суд в Москве признал расторжение законным.#новости #obi #лента