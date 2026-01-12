Популярное
Евгения Евсеева
Ритейл

Сеть гипермаркетов OBI сменит название на «Dom Лента»

Магазины решили развивать под брендом продуктового ритейлера, сообщал «Коммерсантъ».

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Об этом говорится на сайте ритейлера. Когда именно произойдёт ребрендинг — не уточняется.
  • Немецкая OBI объявила об уходе из России ещё в марте 2022 года. Позже местные магазины возобновили работу на фоне конфликта головной компании с местными менеджерами, но зарубежный владелец вышел из бизнеса.
  • После этого у российского подразделения пять раз сменились собственники. В июне 2025 года владельцем стала «Гермес» — ФАС согласовала увеличение её доли до 90%.
  • Как писал «Коммерсантъ», «Гермес» может быть связана с «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая владеет «Лентой». Из-за этого OBI решили переименовать в «Дом Ленты» и развивать под брендом ритейлера, сообщало издание.
  • В октябре 2025-го ООО «Лента», входящее в МКПАО «Лента», стало одним из учредителей ООО «ДомЛента», рассказывал «Интерфакс». Гендиректором стала стала Светлана Можаева, которая возглавляет основные российские юрлица OBI.
  • Необходимость сменить название стоит перед российской частью OBI с 2022 года, когда немецкая сторона в одностороннем порядке расторгла с ней лицензионные соглашения, предоставив полгода на ребрендинг. Процесс затянулся из-за судебных разбирательств, по итогам которых суд в Москве признал расторжение законным.

#новости #obi #лента

