Crocs договорилась о партнёрстве с Lego и запланировала выпустить сабо в форме кубиков

Они поступят в продажу в феврале 2026 года по цене $150, пишет Bloomberg.Источник: BloombergО многолетнем соглашении, финансовые условия которого стороны не разглашают, пишет Bloomberg. Сами компании пресс-релизов не выпускали.Первый продукт партнёрства — сабо в форме кубиков конструктора. К каждой паре положат фигурку Lego и четыре пары миниатюрных Crocs. Обувь из первой партии будет доступна только во «взрослых» размерах.Обувь поступит в продажу 16 февраля 2026 года по цене $150 (около 11,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 23 января 2026 года). Коллекция будет доступна на сайтах обеих компаний. Lego также будет продавать сабо в некоторых розничных магазинах.Источник: Crocs / BloombergАгентство отмечает, что партнёрство — это шаг к восстановлению популярности бренда Crocs, в том числе среди молодёжи, с помощью «преданных фанатов» Lego. Аналитики, прогноз которых приводит издание, ожидают снижения выручки компании в четвёртом квартале 2025 года на 7,5%. Crocs отчитается за период 12 февраля 2026 года.Crocs в форме кубиков заметили на Неделе моды в Париже в январе 2026 года, пишет Bloomberg. Источник: @nssmagazine#новости #crocs #lego