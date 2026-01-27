Популярное
Таня Боброва
Ритейл

«Яндекс Лавка» закрыла свой офлайн-магазин в Москве

Это был «удачный эксперимент».

Источник: «Яндекс Лавка» 
  • Сервис экспресс-доставки закрыл торговую точку «около недели назад» (в конце января 2026 года), пишет Forbes со ссылкой на компанию. Она находилась в Пресненском районе Москвы. На «Яндекс Картах» указано, что магазин «временно закрыт».
  • В «Лавке» пояснили изданию, что это был эксперимент — чтобы жители столицы познакомились с ассортиментом и качеством товаров. Тесты прошли «удачно», компания использует этот опыт «в целях развития офлайн-проектов сервиса».
  • «Яндекс Лавка» рассказала об открытии своего первого офлайн-магазина площадью 230 м² в августе 2024 года. В ассортименте было более 3000 позиций, в том числе готовые блюда и товары собственных брендов сервиса. Также была зона кафе, а за покупки обещали баллы «Яндекс Плюса».
  • Это не первый офлайн-проект онлайн-сервиса: например, в том же 2024 году компания открыла постоянное кафе с едой и напитками в московском «Мультимедиа Арт Музее».

#новости #яндекславка

