Маркетплейс цветов и подарков Flowwow перейдёт на русифицированное название «Флаувау»

Общий ребрендинг компания начала ещё в 2024 году.Источник: «Флаувау»«Кириллица проще считывается, а ещё такой нейминг помогает чётче отстроиться от похожих названий на рынке», — объяснили во «Флаувау».Нас и так давно называют по-разному: «Флау-мяу», «Вауфлау», «Флово», и мы сами над этим не раз шутили. «Флаувау»Кирилличное написание компания тестировала в течение года в разных своих каналах. А о планах провести такой эксперимент рассказала в 2024 году, когда объявила о ребрендинге.Источник: «Флаувау»Flowwow основали в 2014 году екатеринбуржцы Андрей Макеев, Вячеслав Богдан и Артём Гамбицкий. Сервис работает в России и нескольких других странах, включая Беларусь, Армению, Грузию, ОАЭ, Испанию и Великобританию.По данным «Контур.Фокуса», выручка компании на конец 2023 года составила 2,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 20,5 млн рублей. На конец 2024-го выручка равнялась 4,2 млрд рублей, а вместо прибыли был чистый убыток в 6,5 млн рублей.#flowwow #новости