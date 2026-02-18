Популярное
Евгения Евсеева
Ритейл

«Для экономики это ударом не будет»: правоохранители в Санкт-Петербурге предложили запретить мигрантам работать в торговых сетях

Сейчас они не могут работать, например, охранниками.

Источник: PhotoXPress.ru
Источник: PhotoXPress.ru
  • Глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин попросил власти города запретить трудоустройство мигрантов на объекты розничных и оптовых сетей, пишет РБК. Инициативу выдвинули после смерти посетителя «Перекрёстка» в ТРК «Сити Молл», в убийстве которого обвинили охранников точки.
  • Плугин сообщил, что считает ситуацию «в высшей степени негодяйской». Он отметил, что сейчас действует запрет на трудоустройство иностранцев в качестве охранников, а также на другие должности, связанные с обслуживанием покупателей в оптовых и розничных сетях. Он же хочет полный ввести полный запрет на привлечение мигрантов.

Бизнес маскирует мигрантов под кладовщиков, разносчиков и так далее. В связи с этим мы хотим выйти с ходатайством запретить принимать мигрантов на объекты розничной и оптовой торговли. Мы изучили — для экономики это не будет ударом.

Роман Плугин, глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
  • Согласно данным Плугина, в 2025 году на таких объектах в рамках полученных патентов работало 5000 иностранцев.
  • В конце июля 2025 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранцам на патенте работать в такси до конца 2025 года. В августе в постановление добавили аналогичный запрет для курьеров. В декабре 2025-го оба запрета продлили до конца 2026-го.
