Таня Боброва
Ритейл

Производитель «умных» систем для сна с распознаванием храпа Eight Sleep привлёк $50 млн при оценке в $1,5 млрд

В 2021 году инвесторы оценивали стартап «близко к $500 млн».

Источник: Eight Sleep
Источник: Eight Sleep
  • Раунд возглавила Tether Investments, пишет TechCrunch. Он последовал за привлечением компанией $100 млн в августе 2025 года от Y Combinator, Founders Fund и других. Тогда стартап точную оценку не раскрыл.
  • Eight Sleep планирует направить новое финансирование на разработку продуктов, глобальную экспансию и клинические проверки. Сейчас компания поставляет свои продукты более чем в 30 стран.
  • Стартап также хочет расширить сферу деятельности за пределы продажи потребительских товаров и выйти на рынок медицинских технологий. Он уже запросил одобрение у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на устройства, способные выявлять и уменьшать апноэ во сне.
  • Eight Sleep продаёт матрасы, добавки для улучшения сна, а также наволочки, одеяла и наматрасники с регулировкой температуры. В линейке есть и «базы» для кровати с динамиками для «успокаивающих звуков», подъёмным механизмом и «умной» системой Pod, которая приподнимает матрас, когда «распознаёт» храп, чтобы его уменьшить.
  • Например, набор из «базы», Pod и наматрасника стоит от $4999 в зависимости от размера кровати. Подписка на «Автопилот» — систему, которая лежит в основе Pod и позволяет «персонализировать» режим сна, — стоит от $17 в месяц.

