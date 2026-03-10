Срок вступления в силу законопроекта о «российской полке» перенесли на 1 марта 2027 года — Shopper's

В прошлой версии он по плану должен был вступить в силу в марте 2026-го.Источник: X5Это следует из последней версии законопроекта, с которой ознакомился Shopper's. Её подлинность подтвердили руководители двух отраслевых ассоциаций поставщиков. По словам одного из собеседников, сейчас документ обсуждают в аппарате правительства. В пресс-службе правительства и Минпромторге на момент выхода материала не ответили на запросы издания.Документ предлагает ввести минимальную долю пространства на полках для непродовольственных отечественных товаров. Какой процент это будет и какие именно товары войдут в список, определит правительство. На самих полках или ценниках — на высоте от 80 до 160 см от пола — должно быть указано, что это национальные товары.К непродовольственным национальным товарам относятся те, что соответствуют трём условиям, пишет Shopper's: произведены в России или в странах ЕАЭС (они не должны дискриминировать российские товары на своём рынке), производство не находится под контролем иностранцев (кроме государств-членов ЕАЭС), бренд не подконтролен иностранным лицам (то же исключение).Для маркетплейсов и онлайн-магазинов авторы документа предложили ввести особые правила, указывает издание. Если покупатель ищет товар без конкретного бренда, площадка должна сначала показывать российские аналоги. Если ищет иностранный бренд — предложить рядом с выдачей похожий отечественный товар.Законопроект не затронет торговые сети, онлайн-магазины и маркетплейсы с годовой выручкой до 2 млрд рублей, а также монобрендовые магазины и магазины беспошлинной торговли. Подтверждать статус нацтоваров будет Торгово-промышленная палата и Роскачество. Контролировать выполнение требований — Роспотребнадзор.#новости