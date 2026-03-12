Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Ритейл

Магазины с осени 2026 года обяжут принимать подтверждение возраста с помощью Max

Покупатели сами смогут решить, как предъявить документы — в электронном или бумажном виде.

  • На соответствующее постановление правительства России, которое вступит в силу с 1 сентября 2026 года, обратило внимание ТАСС.
  • Как пишет агентство, документ обязывает торговые точки обеспечить техническую возможность подтвердить возраст и право на льготы, удостоверить личность или воспользоваться программой лояльности через национальный мессенджер Max.
  • В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возможность подтвердить возраст через Max при покупке энергетиков, алкоголя, никотинсодержащей продукции и некоторых других товаров. В феврале 2026-го Минпромторг предложил использовать мессенджер для участия в программах лояльности ритейлеров.
  • Некоторые торговые сети тестируют или уже запустили возможность подтвердить возраст с помощью Max — например, «Магнит», «Дикси», «Вкусвилл», «Ашан», «Перекрёсток» и «Пятёрочка».

#новости #max

18
3
1
1
80 комментариев