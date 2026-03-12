Магазины с осени 2026 года обяжут принимать подтверждение возраста с помощью Max

Покупатели сами смогут решить, как предъявить документы — в электронном или бумажном виде.На соответствующее постановление правительства России, которое вступит в силу с 1 сентября 2026 года, обратило внимание ТАСС.Как пишет агентство, документ обязывает торговые точки обеспечить техническую возможность подтвердить возраст и право на льготы, удостоверить личность или воспользоваться программой лояльности через национальный мессенджер Max.В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возможность подтвердить возраст через Max при покупке энергетиков, алкоголя, никотинсодержащей продукции и некоторых других товаров. В феврале 2026-го Минпромторг предложил использовать мессенджер для участия в программах лояльности ритейлеров.Некоторые торговые сети тестируют или уже запустили возможность подтвердить возраст с помощью Max — например, «Магнит», «Дикси», «Вкусвилл», «Ашан», «Перекрёсток» и «Пятёрочка».#новости #max