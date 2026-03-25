Госкомиссия поддержала полный запрет производства, импорта и оборота в России электронных сигарет и вейпов — «Ведомости»

После этого решения последует разработка соответствующего законопроекта, говорит источник газеты.Источник: amazon.comО том, что Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала идею полного запрета производства, импорта и оборота в России электронных сигарет и вейпов, а также жидкостей для них, рассказали три источника «Ведомостей».По словам одного из них, после этого последует разработка соответствующего законопроекта. Обычно согласованные Госкомиссией инициативы принимают, поскольку это межведомственный орган, куда входят в том числе руководители федеральных и региональных органов власти, пишет издание. Разработчика законопроекта и конкретный перечень устройств определят позже, говорит собеседник газеты.Консалтинговая NeoAnalytics в 2024 году оценивала объём российского рынка электронных сигарет более чем в 250 млрд рублей, пишет издание. По словам главного редактора отраслевого издания «Русский табак» Максима Королева, весь рынок электронных систем доставки никотина в деньгах оценить сложно. Основатель консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов добавил: в России насчитывается около 150 тысяч магазинов, торгующих вейп-товарами.В ноябре 2025 года РБК писало, что в Госдуме предложили полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них в России. В начале декабря, по данным Forbes, в законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции внесли поправки: предложили ограничить эксперимент с запретом вейпов одним регионом.Валерия ИльинаПраво18.09.2025Запрет вейпов в России: что известно От редакцииТекст обновлён 28 ноября 2025 года.Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов.#новости #вейпы