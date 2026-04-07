Таня Боброва
Ритейл

«Вкусвилл» начал тестировать распознавание весовых товаров на кассах самообслуживания — система сама определит овощи и фрукты

В девяти магазинах в Москве и Реутове.

Источник здесь и далее: «Вкусвилл»
  • Во время тестов ритейлер «точечно настроит» систему и подготовит её к масштабированию на всю сеть своих касс самообслуживания, рассказала компания.
  • Покупателю нужно положить товар на весы и нажать на экране «Взвесить товары». Встроенная камера сфотографирует объект, а затем система проанализирует изображение и покажет до пяти наиболее вероятных вариантов продуктов. Если нужный среди них, нужно нажать на него — товар добавится в корзину.
  • Возможность перейти в каталог и найти товар вручную по названию или коду останется. Если покупатель не сделает выбор в течение 20 секунд, сессия закончится — можно начать заново.
  • Во «Вкусвилле» отметили, что в перспективе эта же инфраструктура позволит распознавать штучные товары, контролировать случайные двойные сканирования и «анализировать поведение покупателей для облегчения их пути при покупке».
  • В 2021 году распознавание товара на весах тестировала «Лента». В 2025-м «Супер Лента» протестировала платформу для видеораспознавания весовых товаров с «Сервис Плюс». Тогда же ритейлер говорил о планах масштабировать технологию на все магазины этого формата. В 2024-м «умные» весы тестировал и «Перекрёсток».

