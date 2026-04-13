Владелец магазинов Maag, Dub, Ecru и Vilet, пришедших на место Zara и Bershka, впервые получил прибыль по итогам 2025 года

До этого магазины два года подряд приносили убытки.Источник: «РИА Новости»Чистая прибыль компании «Новая мода», управляющей магазинами одежды Maag, Dub, Ecru и Vilet, по итогам 2025 года составила 1,7 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на отчётность. Для сравнения: в 2024 году компания показала убыток в 664,5 млн рублей, а в 2023-м — убыток в 5,3 млрд рублей.Выручка составила 31 млрд рублей по сравнению с 28 млрд рублей в 2024-м и 21 млрд рублей в 2023-м.Прибыль «Новой моды» от основного вида деятельности — продаж — в 2025 году составила 2,9 млрд рублей, что на 122% превысило значения 2024-го (1,3 млрд рублей). В 2023-м был убыток в 4,4 млрд рублей.Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, объявила о временном закрытии больше 500 своих магазинов и онлайн-продаж в России в начале марта 2022 года. В октябре компания сообщила, что договорилась о продаже российского бизнеса компании Daher Group из ОАЭ. Правкомиссия одобрила сделку в начале апреля 2023-го, тогда же открылся первый магазин Maag, позиционирующийся как замена Zara.В 2023 году АО «Новая мода» — это бывшая «Зара СНГ» — стала развивать новые бренды одежды, которые открылись на месте бывших точек Inditex. Сейчас в разных городах России работает более 60 магазинов Maag и примерно столько же Ecru, 50 магазинов Dub и 42 точки Vilet. #новости #магазины #zara