«Вкусвилл» закрыл свой единственный магазин косметики и товаров для дома «Вкусвилл Красиво»

Ритейлер продолжит продавать косметику в обычных торговых точках.Источник: «Вкусвилл» Внимание на закрытие магазина в Москве обратило Shopper's. Согласно Telegram-каналу проекта, он не работает с марта 2026 года.Представитель ритейлера объяснил, что сеть постоянно тестирует новые форматы и гипотезы. В случае со «Вкусвилл Красиво» не получилось создать дополнительную ценность — «уникальности, которая отличала бы ассортимент от уже представленных в сети товаров».Ритейлер открыл «Вкусвилл Красиво» рядом с московским метро «Рассказовка» в ноябре 2024 года. Площадь магазина составляла 44 м², ассортимент — свыше 1700 позиций, в том числе декоративная косметика, которую компания раньше не продавала.Сеть решила продавать косметическую продукцию в магазинах «Вкусвилл», добавляет представитель. В марте 2025 года она также открыла корнер с косметикой и парфюмерией в «Мега Химки» в Подмосковье. По словам компании, он будет работать как минимум до конца лета 2026-го. Останется ли в дальнейшем — не ясно.