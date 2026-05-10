Armani Group может разделить выставленные на продажу 15% модного дома между LVMH, L'Oreal и EssilorLuxottica — La Repubblica

Компания готовится к продаже доли по завещанию покойного дизайнера Джорджо Армани.Источник: Luca Bruno / Associated Press / WSJ Французский холдинг LVMH, косметическая L'Oreal и производитель очков EssilorLuxottica (бренды Ray-Ban, Oakley и другие) могут получить по 5% акций итальянской компании, приводит Bloomberg сообщение газеты La Repubblica. Процесс продажи пока не начался. Представитель Armani отказался от комментариев.Джорджо Армани умер в сентябре 2025 года. Согласно его завещанию, акции компании распределили между фондом Giorgio Armani Foundation, родственниками и «правой рукой» модельера Панталео Дель'Орко.Завещание также предписывало продать 15% модного дома в течение 18 месяцев. Среди приоритетных покупателей называли LVMH, L'Oreal и EssilorLuxottica. В будущем тот же покупатель сможет увеличить свою долю до контрольной. Альтернатива — вывод компании на биржу.Армани был единственным крупным акционером компании, основанной им в 1970-х вместе с другом Серджо Галеотти, отмечало Reuters. По итогам 2025 года выручка группы упала на 2,8% год к году при постоянных обменных курсах и составила €2,2 млрд, операционная прибыль увеличилась на 2% до €52,6 млн.Гендиректор Джузеппе Марсоччи говорил, что компания столкнулась с «возможными структурными изменениями» в отношении к предметам роскоши и моде со стороны нынешних и потенциальных клиентов. WSJ писала, что у люксовых брендов «сложности» с привлечением молодых покупателей: в 2024-м продажи поколению «зумеров» упали на 7%.