Gloria Jeans решила продать или сдать в аренду свои последние крупные фабрики в Ростовской области — «Ъ»

Компания распродаёт производственные площадки с 2024 года на фоне нехватки персонала.Фото «Ъ» Для поиска инвесторов Gloria Jeans попросила помощи у Минпромторга. Ведомство разослало участникам рынка письмо о том, что сеть готова продать или сдать в аренду две свои фабрики в Ростовской области — в Шахтах и Новошахтинске. С его текстом ознакомился «Ъ».К письму приложено обращение владельца Gloria Jeans Владимира Мельникова к главе Минпромторга Антону Алиханову. По словам предпринимателя, общая площадь объектов составляет 148,6 тысячи м². Он среди прочего упоминает фабрику в Миллерово, а также склад, распределительный центр, общежитие и «пустое здание» в Зверево. На площадках, для которых ищут инвесторов, можно шить одежду по полному циклу, отмечает Мельников.По данным газеты, Минпромторг отправил письмо 44 компаниям на рынке одежды. Среди них — «Твоё», «Спортмастер», «Розтех», Elis, Familia, Finn Flare и другие. Один из неназванных получателей подтвердил получение письма, но отметил, что у компании нет интереса к активам. Глава Finn Flare Ксения Рясова заявила, что письмо пока не видела, но сети такие площадки «не нужны».Gloria Jeans распродаёт производственные площадки с 2024 года, указывает «Ъ». Сеть владела пятью фабриками, но три из них пришлось продать «из-за острой нехватки персонала для обеспечения эффективного производства», говорится в письме Мельникова в Минпромторг.В январе 2025 года РБК сообщило, что Gloria Jeans закроет швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске. Мельников тогда говорил, что своё производство содержать невыгодно из-за отсутствия новых технологий и нехватки кадров.Позже заместитель губернатора Ростовской области рассказал, что предприятия в Шахтах и Новошахтинске продолжат работу под управлением Gloria Jeans.В апреле РБК со ссылкой на источники писало, что ритейлер закроет все три магазина для подростков Ready! Steady! Go!, которые представил в мае 2024 года.#новости #gloriajeans