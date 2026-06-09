Госдума разрешила регионам вводить запрет на продажу вейпов и жидкостей для них

Некоторые субъекты уже согласовали такие ограничения.Источник: amazon.com Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном чтении законопроект о лицензировании оптовой и розничной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией, пишет «Ъ». В базе законопроектов на момент написания заметки изменения пока не отражены.Как уточнили в Госдуме, документ позволит регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей для них, а также других электронных систем доставки никотина.Экспериментальный режим будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. После власти оценят результаты в регионах, которые введут ограничения.Кроме того, законопроект вводит обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции — с 1 октября 2026 года. Поправки также уточняют порядок расчёта зоны вокруг образовательных учреждений, в пределах которой запрещается продажа табака и вейпов.Некоторые регионы «решили действовать на опережение», писал «Ъ». Например, в Пермском крае ввели запрет на хранение и распространение вейпов — он начнёт действовать с осени 2026 года, пишет РБК. До этого в регионе запретили розничную торговлю такими устройствами. В Нижегородской области торговать вейпами и жидкостями, а также хранить их запретят с 1 сентября 2026-го.О намерении бороться с продажей устройств публично заявляли также власти Дагестана, Вологодской области и республики Алтай. Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что «лично за тотальный запрет» вейпов.#новости