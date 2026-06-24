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Таня Боброва
Ритейл

«Вкусвилл» закроет свои магазины в Казахстане, но уходить из страны не планирует

Ритейлер развивал розничную сеть с 2024 года.

Источник: «Вкусвилл» 
Источник: «Вкусвилл» 
  • Последний день работы четырёх магазинов — 9 августа 2026 года, пишет Forbes.kz. Товары бренда продолжат продавать через маркетплейсы и других ритейлеров в стране.
  • Компания объяснила решение пересмотром стратегии развития на местном рынке: для дальнейшего масштабирования нужен более широкий ассортимент, а его пока сложно обеспечить при сохранении действующих требований к качеству и составу товаров.
  • «Вкусвилл» объявил, что откроет свой первый магазин в Казахстане, в апреле 2024 года. До этого ритейлер продавал свои товары через партнёров: Airba Fresh и Wolt Market, сети магазинов Small и Eurospar и других.
  • По словам компании, которые приводит издание, за два года она увеличила долю товаров местного производства под собственной торговой маркой до 30% в ключевых категориях, включая молочную продукцию, хлеб, готовую еду, овощи и фрукты.

#новости #вкусвилл

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