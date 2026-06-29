Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Приёмная
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Ритейл

«М.Видео» запланировала продавать одежду в офлайн-магазинах

Ритейлер уже продаёт её на собственном маркетплейсе.

Источник: «М.Видео»
Источник: «М.Видео»
  • Об этом рассказала директор направления Fashion маркетплейса «М.Видео» Екатерина Лезгинцева, передают Shopper's и Oborot.ru.
  • По её словам, компания хочет объединить цифровую торговлю с розничными точками, чтобы покупатели могли посмотреть на вещи вживую.
  • Магазины должны стать «не просто точкой продаж», а «продвинутым ПВЗ» — «точкой примерки и впечатлений». Как уточняет Oborot, продавать одежду будут там же, где и электронику.
  • Продавать одежду в офлайне смогут любые бренды, говорит Лезгинцева. Она отметила, что «М.Видео» уже начал отбирать партнёров, среди них — два «крупных продавца».
  • «М.Видео-Эльдорадо» анонсировала продажи одежды и ювелирных украшений на своём маркетплейсе в ноябре 2025 года, но сроки запуска категории не называла. Продажи стартовали в марте 2026-го.

#новости #мвидеоэльдорадо

31
1
1