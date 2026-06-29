«М.Видео» запланировала продавать одежду в офлайн-магазинах

Ритейлер уже продаёт её на собственном маркетплейсе.Источник: «М.Видео»Об этом рассказала директор направления Fashion маркетплейса «М.Видео» Екатерина Лезгинцева, передают Shopper's и Oborot.ru.По её словам, компания хочет объединить цифровую торговлю с розничными точками, чтобы покупатели могли посмотреть на вещи вживую.Магазины должны стать «не просто точкой продаж», а «продвинутым ПВЗ» — «точкой примерки и впечатлений». Как уточняет Oborot, продавать одежду будут там же, где и электронику.Продавать одежду в офлайне смогут любые бренды, говорит Лезгинцева. Она отметила, что «М.Видео» уже начал отбирать партнёров, среди них — два «крупных продавца».«М.Видео-Эльдорадо» анонсировала продажи одежды и ювелирных украшений на своём маркетплейсе в ноябре 2025 года, но сроки запуска категории не называла. Продажи стартовали в марте 2026-го.#новости #мвидеоэльдорадо