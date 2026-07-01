«Перекрёсток» начал тестировать оплату наличными на кассах самообслуживания

Помимо оплаты картой или QR-кодом. Источник: X5«Кеш-приёмник» появился в супермаркете в московском ТЦ «Мегаполис», пишут «РИА Новости». Устройство интегрировано с кассой самообслуживания.Чтобы заплатить, нужно выбрать соответствующий тип оплаты и внести в приёмник купюры и монеты. Система автоматически рассчитает сумму и выдаст сдачу.Такой подход сократит время на обслуживание по сравнению с оплатой наличными через обычную кассу, считают в компании. Также это «оптимизирует» работу сотрудников магазина.В планах — масштабировать проект. Сеть планирует устанавливать устройства в 300 магазинах в год. Всего у неё больше 800 точек в России.#новости #перекрёсток