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Евгения Евсеева
Ритейл

«Перекрёсток» начал тестировать оплату наличными на кассах самообслуживания

Помимо оплаты картой или QR-кодом.

Источник: X5
Источник: X5
  • «Кеш-приёмник» появился в супермаркете в московском ТЦ «Мегаполис», пишут «РИА Новости». Устройство интегрировано с кассой самообслуживания.
  • Чтобы заплатить, нужно выбрать соответствующий тип оплаты и внести в приёмник купюры и монеты. Система автоматически рассчитает сумму и выдаст сдачу.
  • Такой подход сократит время на обслуживание по сравнению с оплатой наличными через обычную кассу, считают в компании. Также это «оптимизирует» работу сотрудников магазина.
  • В планах — масштабировать проект. Сеть планирует устанавливать устройства в 300 магазинах в год. Всего у неё больше 800 точек в России.

#новости #перекрёсток

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