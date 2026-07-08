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Евгения Евсеева
Ритейл

«Яндекс Фабрика» запустила в Екатеринбурге свой первый постоянный офлайн-магазин — до этого они работали временно

Компания два раза открывала точки в Москве и один раз в Санкт-Петербурге.

Источник здесь и далее: «Яндекс»
«Яндекс Фабрика» запустила в Екатеринбурге свой первый постоянный офлайн-магазин — до этого они работали временно
  • Корнер одежды под брендом Muted заработал в «Универмаге В» в Екатеринбурге, сообщила компания.
  • Площадь магазина — 56 м², он расположен на втором этаже универмага. Работать он будет постоянно.
«Яндекс Фабрика» запустила в Екатеринбурге свой первый постоянный офлайн-магазин — до этого они работали временно
«Яндекс Фабрика» запустила в Екатеринбурге свой первый постоянный офлайн-магазин — до этого они работали временно
  • В ассортименте — женская и мужская одежда для повседневного гардероба. Сейчас в магазине представлена летняя коллекция — футболки, рубашки, ветровки, брюки и нижнее бельё.
  • Первый магазин «Фабрика» открыла в ноябре 2025 года в Москве — но он работал временно. После этого она запускала временные точки ещё два раза — снова в Москве и в Санкт-Петербурге.
Николай Белоусов
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Русская IKEA из переговорки: как «Яндекс» проиграл гонку маркетплейсов и построил на этом бизнес с выручкой в 13 млрд рублей на Wildberries и Ozon

Его тактика: взять успешный продукт, воспроизвести на китайской фабрике за треть цены и вывести на рынок в красивой упаковке.

Источник фото: «Яндекс»

#новости #яндекс

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