«Яндекс Фабрика» запустила в Екатеринбурге свой первый постоянный офлайн-магазин — до этого они работали временно

Компания два раза открывала точки в Москве и один раз в Санкт-Петербурге. Корнер одежды под брендом Muted заработал в «Универмаге В» в Екатеринбурге, сообщила компания.Площадь магазина — 56 м², он расположен на втором этаже универмага. Работать он будет постоянно.В ассортименте — женская и мужская одежда для повседневного гардероба. Сейчас в магазине представлена летняя коллекция — футболки, рубашки, ветровки, брюки и нижнее бельё.Первый магазин «Фабрика» открыла в ноябре 2025 года в Москве — но он работал временно. После этого она запускала временные точки ещё два раза — снова в Москве и в Санкт-Петербурге.Николай БелоусовМаркетплейсы9 апрРусская IKEA из переговорки: как «Яндекс» проиграл гонку маркетплейсов и построил на этом бизнес с выручкой в 13 млрд рублей на Wildberries и Ozon Его тактика: взять успешный продукт, воспроизвести на китайской фабрике за треть цены и вывести на рынок в красивой упаковке.#новости #яндекс