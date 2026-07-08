«Яндекс Фабрика» запустила в Екатеринбурге свой первый постоянный офлайн-магазин — до этого они работали временно

Русская IKEA из переговорки: как «Яндекс» проиграл гонку маркетплейсов и построил на этом бизнес с выручкой в 13 млрд рублей на Wildberries и Ozon

Его тактика: взять успешный продукт, воспроизвести на китайской фабрике за треть цены и вывести на рынок в красивой упаковке.