Производитель Vanish продаст часть российского бизнеса группе «Арнест»

Сумму сделки стороны не раскрывают.Источник: Global Look PressБританская Reckitt Benckiser договорилась о продаже российского бизнеса в сегменте бытовой химии группе «Арнест». Сделку уже одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям, закрыть её планируют во второй половине 2026 года.В сделку вошли производственное предприятие в городе Клин Московской области и принадлежащая российским юрлицам интеллектуальная собственность, пишет РБК.Также в рамках неё сотрудники Reckitt Benckiser перейдут в «Арнест». При этом Reckitt Benckiser сохранит за собой право собственности на российский бизнес в сегменте товаров для здоровья.Среди принадлежащих Reckitt Benckiser брендов — Finish, Vanish, Nurofen, Veet и Durex.«Арнест» производит парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию в аэрозольной упаковке. Например, лак для волос под брендом «Прелесть», средства от насекомых «Дихлофос» и Picnic, антиперспиранты Deonica и другие. Ему также принадлежит «Арнест Юнирусь» (бывший Unilever) — это бренды «Дав», «Доместос», «Сиф», «Рексона» и другие.#новости