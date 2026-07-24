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Евгения Евсеева
Ритейл

Производитель Vanish продаст часть российского бизнеса группе «Арнест»

Сумму сделки стороны не раскрывают.

Источник: Global Look Press
Источник: Global Look Press
  • Британская Reckitt Benckiser договорилась о продаже российского бизнеса в сегменте бытовой химии группе «Арнест». Сделку уже одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям, закрыть её планируют во второй половине 2026 года.
  • В сделку вошли производственное предприятие в городе Клин Московской области и принадлежащая российским юрлицам интеллектуальная собственность, пишет РБК.
  • Также в рамках неё сотрудники Reckitt Benckiser перейдут в «Арнест». При этом Reckitt Benckiser сохранит за собой право собственности на российский бизнес в сегменте товаров для здоровья.
  • Среди принадлежащих Reckitt Benckiser брендов — Finish, Vanish, Nurofen, Veet и Durex.
  • «Арнест» производит парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию в аэрозольной упаковке. Например, лак для волос под брендом «Прелесть», средства от насекомых «Дихлофос» и Picnic, антиперспиранты Deonica и другие. Ему также принадлежит «Арнест Юнирусь» (бывший Unilever) — это бренды «Дав», «Доместос», «Сиф», «Рексона» и другие.

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