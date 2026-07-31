На «российской полке» отечественной бытовой химии и средствам гигиены могут отвести 20-50% — Shopper’s

Законопроект, который по плану должен вступить в силу в марте 2027 года, находится на согласовании в правительстве, говорят источники издания.Источник: X5 В пояснительную записку к последней версии законопроекта Минпромторга о «российской полке» (от июня 2026 года) включили таблицу с квотами на национальные непродовольственные товары, пишет Shopper’s. Подлинность документа, с которым ознакомилось издание, подтвердили три собеседника, участвовавших в обсуждении.Согласно ему, минимальная доля средств для бритья составит 20%; шампуней — 30%; зубных паст — 40%; средств для ароматизации воздуха — 45%; дезодорантов, мыла, моющих средств, стиральных порошков, средств для туалета и ванной — 50%. Издание приводит неполный список.По его словам, долю будет устанавливать правительство по предложениям Минпромторга. Авторы документа считают, что в этих категориях достаточно российских производителей. Если возникнет дисбаланс, правительство может приостановить действие установленной доли.Как уточняет издание, ритейлеры должны будут обеспечить минимальную долю национальных товаров в каждой торговой точке. Размещать их нужно на высоте от 80 до 160 см от пола.Для маркетплейсов и онлайн-магазинов предложили ввести особые правила, писало Shopper's. Если покупатель ищет товар без конкретного бренда или изготовителя, площадка должна приоритетно показывать российские варианты. Если ищет иностранный бренд — предложить рядом похожий отечественный товар. Также им нужно сделать разделы с национальными товарами.Поправки должны вступить в силу 1 марта 2027 года. По словам двух источников Shopper’s, сейчас документ находится на согласовании в правительстве. Один из них уточнил, что в проект ещё внесут изменения. В Минпромторге не ответили на запрос издания.#новости