Apple предложила инвестировать $10 млн в производство в Индонезии, чтобы снять запрет на продажу iPhone 16 — Bloomberg

Его ввели в конце октября 2024 года из-за того, что компания не выполнила обязательства по инвестициям в местную экономику.Предложение включает инвестиции в завод в городе Бандунг, на котором начнут производить компоненты и аксессуары для техники Apple, рассказали «осведомлённые» источники Bloomberg. Сумма финансирования составит около $10 млн.Компания представила план Министерству промышленности Индонезии. Ведомство должно принять решение в «ближайшее время», но условия сделки могут измениться, отмечают собеседники.По данным агентства, техникой Apple в стране пользуются примерно 278 млн человек, поэтому инвестиции в $10 млн могут быть для компании «небольшой платой» за доступ к рынку.Фото Bloomberg Запрет на продажу iPhone 16 в Индонезии ввели в 31 октября 2024 года. Власти страны требуют, чтобы смартфоны и планшеты были на 40% локализованы, но Apple не выполнила это требование. Кроме того, она обещала вложить в местную экономику 1,7 трлн индонезийских рупий ($108 млн), но инвестировала только 1,5 трлн рупий ($95 млн).После этого в Индонезии также запретили продажу Google Pixel. Министерство промышленности заявило, что смартфоны Google будет запрещено продавать в стране до тех пор, пока они на 40% не будут состоять из местных компонентов.#новости #индонезия
Apple как дети малые, обещали 108 млн, инвестировали 95млн. У вас же есть суперкалькулятор с ИИ. Подсказываю, с учётом этой десятки, ещё трёшку должны
Индонезийцы молодцы, не прогнулись
Ну вот доложили теперь ещё десятку и все равно не хватает.
Сумма финансирования составит около $10 млн.Коробки для айфонов производить будут? Или чехлы?
Обучать, у Apple там учебные центры и какая-то академия
Да нет видимо будут ставить в коробку зарядное устройство вместе с проводом, а то совсем они уже зажрались
Они будут заниматься , отверточной сборкой ...