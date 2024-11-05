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Артур Томилко
Apple

Apple предложила инвестировать $10 млн в производство в Индонезии, чтобы снять запрет на продажу iPhone 16 — Bloomberg

Его ввели в конце октября 2024 года из-за того, что компания не выполнила обязательства по инвестициям в местную экономику.

  • Предложение включает инвестиции в завод в городе Бандунг, на котором начнут производить компоненты и аксессуары для техники Apple, рассказали «осведомлённые» источники Bloomberg. Сумма финансирования составит около $10 млн.
  • Компания представила план Министерству промышленности Индонезии. Ведомство должно принять решение в «ближайшее время», но условия сделки могут измениться, отмечают собеседники.
  • По данным агентства, техникой Apple в стране пользуются примерно 278 млн человек, поэтому инвестиции в $10 млн могут быть для компании «небольшой платой» за доступ к рынку.
Фото Bloomberg 
Фото Bloomberg 
  • Запрет на продажу iPhone 16 в Индонезии ввели в 31 октября 2024 года. Власти страны требуют, чтобы смартфоны и планшеты были на 40% локализованы, но Apple не выполнила это требование. Кроме того, она обещала вложить в местную экономику 1,7 трлн индонезийских рупий ($108 млн), но инвестировала только 1,5 трлн рупий ($95 млн).
  • После этого в Индонезии также запретили продажу Google Pixel. Министерство промышленности заявило, что смартфоны Google будет запрещено продавать в стране до тех пор, пока они на 40% не будут состоять из местных компонентов.

#новости #индонезия

1414
64 комментария
Максим Исаев

Apple как дети малые, обещали 108 млн, инвестировали 95млн. У вас же есть суперкалькулятор с ИИ. Подсказываю, с учётом этой десятки, ещё трёшку должны

16
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Семён Аксёнов

Индонезийцы молодцы, не прогнулись

3
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Sanya

Ну вот доложили теперь ещё десятку и все равно не хватает.

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Giraffe

Сумма финансирования составит около $10 млн.Коробки для айфонов производить будут? Или чехлы?

12
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Доктор Чокопай

Обучать, у Apple там учебные центры и какая-то академия

1
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Fo Bo Hatt

Да нет видимо будут ставить в коробку зарядное устройство вместе с проводом, а то совсем они уже зажрались

1
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Максим Р

Они будут заниматься , отверточной сборкой ...

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